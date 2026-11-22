5 Inspirasi Gaya Denim on Denim, Simpel tapi Tetap Stylish

JAKARTA - Memakai atasan atau bawahan denim yang dipadukan dengan bahan lain mungkin sudah biasa. Namun, bagaimana kalau memadukan denim dengan denim?

Dilansir dari ELLE, tren denim on denim menawarkan banyak cara seru untuk memadukan koleksi denim yang ada di lemari. Tidak hanya mengandalkan kombinasi jaket dan jeans, gaya ini juga bisa dimainkan melalui pilihan potongan, warna, hingga aksesori.

Yuk, intip beberapa inspirasi padu padan yang bisa langsung kamu coba!

1. Denim Berpotongan Longgar

Gaya oversized bisa menjadi andalan bagi kamu yang menyukai tampilan santai dan nyaman. Cukup padukan jaket dan jeans berpotongan longgar. Untuk cuaca yang lebih hangat, kamu bisa mengganti jaket dengan kemeja dan celana pendek denim.

2. Pilih Potongan yang Lebih Rapi

Potongan busana dengan siluet sederhana dan garis tegas dapat memberikan kesan lebih rapi pada penampilan. Misalnya, memadukan kemeja denim dengan straight leg jeans. Tambahkan aksesori minimalis agar keseluruhan tampilan terlihat elegan dan tidak terlalu ramai.

3. Coba Denim Vest dan Jeans