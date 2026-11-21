Aurel Hermansyah Beri Ungkapan Manis dan Doa untuk Atta Halilintar yang Ulang Tahun Ke-32

ISTRI Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, membagikan ungkapan manis sekaligus panjatan doa di hari spesial sang suami. Diketahui, Atta merayakan ulang tahun ke-32 pada Jumat 20 November 2026.

Momen hangat itu dibagikan Aurel melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @aurelie.hermansyah. Dalam caption unggahan tersebut, ibu dua anak ini menuliskan ucapan selamat serta untaian kata cinta untuk sang suami.

“Happy Birthday, My Love, My Forever. @attahalilintar. Selamat ulang tahun untuk laki-laki yang Allah pilihkan menjadi pendamping hidupku, imamku, dan ayah terbaik untuk anak-anak kita,” ungkap Aurel, dikutip Sabtu (21/11/2026).

1. Sebut Atta Penyabar dan Penuh Kasih Sayang

Aurel pun mengapresiasi peran Atta sebagai kepala keluarga. Dia menilai Atta sosok yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam membimbingnya serta selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga.

“Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu membimbingku dengan penuh cinta dan kesabaran, menjadi tempatku bersandar, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil kita,” ucap Aurel.

Bagi Aurel, perjalanan rumah tangga yang mereka bina tentu tidak selalu mulus. Namun, rasa syukur selalu menyertainya karena dapat melewati setiap fase kehidupan bersama Atta.

“Aku tahu perjalanan kita tidak selalu mudah, tapi aku bersyukur karena setiap suka dan duka bisa kita lewati bersama,” tulis Aurel.