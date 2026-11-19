Cinta Laura Raih Penghargaan The Alpha Under 40 2026 dari HighEnd Magazine, Beri Pesan Inspiratif

JAKARTA – Aktris sekaligus penyanyi multitalenta, Cinta Laura Kiehl, kembali menorehkan prestasi membanggakan di penghujung tahun ini. Cinta resmi dinobatkan sebagai salah satu peraih penghargaan bergengsi The Alpha Under 40 2026 yang digelar oleh HighEnd Magazine di MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).

Mengusung tema “Creating Next Generation Leaders”, pada tahun ini HighEnd Magazine memberikan penghargaan The Alpha Under 40 kepada 17 figur dari berbagai latar belakang, mulai dari aktris, selebritas, kreator konten, aktivis lingkungan, dokter, hingga atlet kebanggaan Tanah Air.

1. Cinta Laura Bangga

Ditemui sebelum menerima penghargaan, Cinta tak bisa menyembunyikan rasa haru dan bangganya. Terlebih, ia bersanding dengan sederet rekan seprofesinya maupun figur muda inspiratif dari berbagai bidang.

“Bangga, bersyukur, berterima kasih. Terima kasih pihak HighEnd telah memilih aku sebagai salah satu recipient dari Alpha 40 Under 40 tahun ini. Senang sekali, batch tahun ini juga luar biasa, banyak teman-teman aku yang menjadi recipient juga, seperti Nikita Willy, seperti Jerhemy Owen, Raymond Chin, Wilsen Willim yang karyanya aku kenakan sekarang,” ujar Cinta saat diwawancarai di lokasi.

Bagi perempuan kelahiran 17 Agustus 1993 ini memiliki makna tersendiri soal sebuah trofi atau penghargaan dalam perjalanan kariernya. Meski menjadi bentuk validasi, namun ia menilai penghargaan bukan satu-satunya tolok ukur kesuksesan maupun menjadi satu hal untuk mendikte nilai dirinya. Maka dari itu, ia akan terus berusaha dan bekerja keras untuk memberikan berbagai hal yang terbaik.

“Kayaknya manusia pasti bangga sekali ya kalau menerima sebuah penghargaan, karena itu memvalidasi kerja keras mereka. Tapi kalau buat aku pribadi, bersyukur sudah memasuki tahap hidup di mana tentu mendapat penghargaan tetap menjadi sebuah kebanggaan, tapi tidak lagi menjadi patokan untuk mendikte nilai diri aku atau seberapa suksesnya aku,” tuturnya.