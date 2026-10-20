Potret Cantik Cinta Laura di Victoria Secret Fashion Show 2026

CINTA Laura Kiehl sukses mencuri perhatian lewat penampilannya di Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Acara itu digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 18 Oktober 2026 waktu setempat.

Aktris sekaligus penyanyi ini hadir sebagai tamu spesial. Cinta Laura pun menyaksikan langsung peragaan busana dari barisan depan (front row).

Dalam kesempatan tersebut, Cinta tampil anggun dan glamor mengenakan gaun couture bernuansa emas yang memancarkan kesan mewah. Penampilannya menjadi salah satu sorotan, sekaligus membawa pesona selebritas Indonesia ke panggung mode internasional.

1. Tampil Memukau dengan Gaun Emas

Cinta Laura memilih gaun rancangan Maison Baaz Couture dengan warna champagne gold yang elegan. Busana tersebut terinspirasi dari Fantasy Bra yang dikenakan model Lais Ribeiro dalam Victoria’s Secret Fashion Show 2017.

Gaun itu memiliki potongan korset dengan garis leher berbentuk sweetheart yang memberikan siluet feminin. Bagian atasnya dihiasi detail kristal berwarna biru dan perak, sementara rok satin berkilau dengan aksen draperi serta belahan tinggi menambah kesan anggun dan modern.

Perpaduan warna emas dan detail kristal membuat penampilan Cinta terlihat glamor tanpa kehilangan sentuhan elegan. Ia juga melengkapi tampilannya dengan clutch berwarna emas yang senada dengan busana yang dikenakan.