Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Cinta Laura di Victoria Secret Fashion Show 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |11:01 WIB
Potret Cantik Cinta Laura di Victoria Secret Fashion Show 2026
Cinta Laura pakai gaun emas. (Foto: Instagram/@claurakhiel)
A
A
A

CINTA Laura Kiehl sukses mencuri perhatian lewat penampilannya di Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Acara itu digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 18 Oktober 2026 waktu setempat.

Aktris sekaligus penyanyi ini hadir sebagai tamu spesial. Cinta Laura pun menyaksikan langsung peragaan busana dari barisan depan (front row).

Dalam kesempatan tersebut, Cinta tampil anggun dan glamor mengenakan gaun couture bernuansa emas yang memancarkan kesan mewah. Penampilannya menjadi salah satu sorotan, sekaligus membawa pesona selebritas Indonesia ke panggung mode internasional.

Cinta Laura

1. Tampil Memukau dengan Gaun Emas

Cinta Laura memilih gaun rancangan Maison Baaz Couture dengan warna champagne gold yang elegan. Busana tersebut terinspirasi dari Fantasy Bra yang dikenakan model Lais Ribeiro dalam Victoria’s Secret Fashion Show 2017.

Cinta Laura

Gaun itu memiliki potongan korset dengan garis leher berbentuk sweetheart yang memberikan siluet feminin. Bagian atasnya dihiasi detail kristal berwarna biru dan perak, sementara rok satin berkilau dengan aksen draperi serta belahan tinggi menambah kesan anggun dan modern.

Perpaduan warna emas dan detail kristal membuat penampilan Cinta terlihat glamor tanpa kehilangan sentuhan elegan. Ia juga melengkapi tampilannya dengan clutch berwarna emas yang senada dengan busana yang dikenakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/612/3217378/cinta_laura-2eiY_large.jpg
Cinta Laura Mendadak Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Jari Teriris Pisau, Berujung Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/611/3202248/cinta_laura-mijP_large.jpg
Cinta Laura Pakai Full Make Up Kunjungi Korban Banjir Aceh, Netizen Nyinyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/629/3179729/cinta_laura-VCXf_large.jpg
Cinta Laura Merasa Bersalah Jarang Temui Ayahnya, Akui Ambisinya Terlalu Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/612/3101565/resolusi_cinta_laura_di_2025_hidup_bukan_hanya_tentang_pekerjaan-yW2T_large.jpg
Resolusi Cinta Laura di 2025: Hidup Bukan Hanya tentang Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020753/potret-cinta-laura-pamerkan-ketiak-mulus-netizen-cantiknya-perfect-jnXtaoRNc2.jpg
Potret Cinta Laura Pamerkan Ketiak Mulus, Netizen: Cantiknya Perfect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/612/3015801/potret-anggun-cinta-laura-dengan-gaun-avant-garde-batik-di-vision-content-showcase-parade-qpe3POrntM.jpg
Potret Anggun Cinta Laura dengan Gaun Avant Garde Batik di Vision+ Content Showcase Parade
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement