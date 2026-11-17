Apakah Tetap Perlu Pakai Sunscreen saat Cuaca Mendung dan Hujan?

MEMASUKI musim hujan, cuaca mendung dan langit yang tertutup awan sering kali membuat sebagian orang menganggap penggunaan sunscreen tidak lagi diperlukan. Apalagi, ketika matahari tidak terlihat dan udara terasa lebih sejuk, paparan sinar matahari seolah bukan menjadi ancaman bagi kesehatan kulit.

Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Meskipun cuaca sedang mendung atau hujan, kulit tetap berisiko terpapar sinar ultraviolet (UV) yang dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari penuaan dini hingga kerusakan kulit.

Dilansir dari Netral News, sunscreen tetap perlu digunakan meskipun cuaca sedang tidak cerah. Pasalnya, sinar UV masih dapat menembus awan sehingga kulit tetap membutuhkan perlindungan.

Lantas, mengapa sunscreen tetap penting digunakan saat musim hujan? Bagaimana cara memilih dan menggunakannya dengan tepat? Simak penjelasannya berikut ini.

1. Apakah Sinar UV Masih Bisa Menembus Awan saat Mendung?

Cuaca mendung bukan berarti kulit terbebas dari paparan sinar ultraviolet. Sinar UV merupakan radiasi yang berasal dari matahari dan dapat mencapai permukaan bumi meskipun langit tertutup awan.

Karena itu, seseorang tetap berpotensi mengalami paparan UV ketika beraktivitas di luar ruangan saat hujan atau cuaca mendung. Ada dua jenis sinar UV yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kesehatan kulit, yaitu UVA dan UVB.

Sinar UVA memiliki panjang gelombang lebih panjang dan dapat menembus lebih dalam ke lapisan kulit. Paparan UVA dalam jangka panjang berkontribusi terhadap penuaan dini, munculnya kerutan, serta kerusakan kulit.

Sementara itu, sinar UVB lebih berkaitan dengan kulit terbakar atau sunburn. Intensitasnya dapat berubah bergantung pada waktu, musim, dan kondisi atmosfer. Inilah alasan mengapa penggunaan sunscreen tetap diperlukan meskipun matahari tidak terlihat secara langsung.

2. Mengapa Sunscreen Tetap Wajib Digunakan saat Musim Hujan?

Tidak ada perbedaan mendasar dalam penggunaan sunscreen ketika cuaca cerah maupun hujan. Tidak merasakan panas matahari bukan berarti kulit tidak mendapatkan paparan sinar UV.

Dengan kata lain, sunscreen sebaiknya tetap menjadi bagian dari rutinitas perawatan kulit sehari-hari, termasuk ketika memasuki musim hujan. Penggunaan sunscreen secara rutin dapat membantu melindungi kulit dari dampak paparan sinar UV.

Pertama, untuk penuaan dini. Paparan UVA dapat mempercepat munculnya garis halus, kerutan, dan perubahan tekstur kulit. Kedua, flek hitam. Paparan sinar UV dapat merangsang produksi melanin sehingga memicu hiperpigmentasi.

Ketiga, kulit terbakar. Paparan UVB dapat menyebabkan kulit kemerahan, terasa perih, dan mengalami sunburn. Keempat, kerusakan kulit. Paparan UV dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko kanker kulit. Karena itu, jangan menjadikan langit mendung sebagai alasan untuk melewatkan penggunaan sunscreen.