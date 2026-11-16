Kisah Pelari Korsel Park Seo yeon Sukses Finis Maraton di Tengah Kram Akibat Nyeri Haid

JAKARTA - Pelari asal Korea Selatan, Park Seo-yeon mengikuti lomba maraton putri kategori umum dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-107 di Pulau Jeju, Korea Selatan pada 18 Oktober. Ia berhasil finis di posisi ketujuh dengan catatan waktu 2 jam 48 menit 51 detik.

Ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti nomor maraton penuh dalam ajang tersebut. Dilansir dari Kbizoom, sebelumnya, Park pernah menunjukkan prestasi di nomor lari halang rintang 3 kilometer dengan meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-103 dan menempati posisi keenam.

Namun, di balik pencapaiannya kali ini, Park harus menghadapi kendala fisik yang tidak terduga. Melalui media sosial, ia mengungkapkan bahwa menstruasinya tiba-tiba dimulai ketika perlombaan memasuki jarak sekitar 25 kilometer.

Padahal, ia baru saja menyelesaikan menstruasi sekitar dua setengah minggu sebelumnya. Kondisi tersebut membuatnya sempat ingin menyerah karena mengalami kram perut sepanjang perlombaan.

"Perbukitan yang seolah tidak ada habisnya dan kram menstruasi hebat yang tiba-tiba muncul membuat perut saya terasa seperti diremas. Tenaga saya pun semakin berkurang," ungkap Park.