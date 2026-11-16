4 Manfaat Kurma bagi Tubuh, dari Pencernaan hingga Kadar Gula Darah

JAKARTA - Kurma punya rasa manis alami, praktis dibawa, dan kaya nutrisi. Tak heran jika buah ini sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, termasuk anjuran mengonsumsi tiga buah kurma setiap pagi untuk menjaga pencernaan dan metabolisme tubuh.

Kurma memang dapat mendukung kesehatan pencernaan, memberikan energi, hingga membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Namun, belum ada bukti ilmiah yang menetapkan jumlah tiga buah atau waktu tertentu sebagai cara terbaik untuk mendapatkan manfaat tersebut.

Melansir Verywell Health, kurma mengandung kombinasi serat, karbohidrat, mineral, dan senyawa tumbuhan yang berpotensi memberikan berbagai manfaat bagi tubuh.

1. Mengandung Serat yang Baik untuk Pencernaan

Tiga buah kurma jenis Medjool bahkan mengandung sekitar 5 gram serat. Ahli gizi sekaligus profesor ilmu gizi di Russell Sage College, Theresa DeLorenzo, menjelaskan bahwa kedua jenis serat tersebut memiliki fungsi berbeda bagi tubuh.

"Serat tidak larut membantu melancarkan buang air besar, sementara serat larut membantu menjaga kadar kolesterol tetap rendah," jelas DeLorenzo.

Serat juga membantu menambah volume tinja dan mendukung pergerakan makanan di saluran pencernaan. Bahkan, sebuah penelitian kecil menemukan bahwa orang yang mengonsumsi tujuh buah kurma setiap hari selama tiga minggu mengalami peningkatan frekuensi buang air besar.

2. Berikan Tambahan Energi bagi Tubuh