Baru Pertama Liburan ke Jepang, Ini Tipsnya agar Jadi Turis yang Bertanggung Jawab

JAKARTA - Di media sosial Threads, banyak warganet mengungkapkan bahwa Jepang sebaiknya tidak menjadi negara pertama yang dikunjungi saat seseorang mulai bepergian ke luar negeri. Pernyataan tersebut sebenarnya hanya sebuah kiasan. Pasalnya, jika sudah pernah berlibur ke Jepang, seseorang mungkin akan selalu ingin kembali lagi.

Hal ini tidak mengherankan karena Jepang terkenal dengan keindahan alam, kekayaan budaya, serta beragam pengalaman menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Namun, saat berlibur ke Negeri Sakura, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar perjalanan tetap nyaman tanpa merugikan lingkungan maupun masyarakat setempat.

Mengutip situs resmi Japan National Tourism Organization (JNTO), ada delapan cara sederhana yang bisa dilakukan wisatawan agar perjalanan di Jepang menjadi lebih bertanggung jawab. Berikut ulasannya.

1. Jaga Kelestarian Alam Jepang

Jepang memiliki kekayaan alam yang beragam, mulai dari pegunungan, hutan, hingga kawasan pesisir. Karena itu, wisatawan perlu ikut menjaga kelestariannya selama berkunjung.

Kamu bisa memulainya dengan tidak membuang sampah sembarangan, tetap berada di jalur wisata yang telah ditentukan, serta tidak merusak habitat satwa liar.