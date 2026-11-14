Cuma Pakai Cuka dan Baking Soda, Begini Cara Mudah Membersihkan Showerhead yang Tersumbat

SHOWER kamu hanya mengeluarkan sedikit air atau semburannya justru berpencar ke segala arah? Sudah terpikir untuk mengganti pancurannya?

Eits, jangan buru-buru! Bisa jadi, kamu hanya perlu membersihkannya agar aliran air kembali lancar. Dilansir dari Good Housekeeping, masalah ini terjadi karena lubang pada kepala pancuran atau showerhead tersumbat kerak mineral dan kotoran yang menumpuk. Kamu cuma butuh beberapa bahan dan peralatan yang sudah ada di rumah.

Bahan dan peralatan:

- Spons atau sikat pembersih

- Cuka putih

- Baking soda

- Kantong plastik

- Karet gelang

Yuk, contek langkah-langkah mudahnya di bawah ini!

1. Gosok Lubang Showerhead dengan Baking Soda

Pertama, bersihkan kotoran kering yang menempel di sekitar lubang showerhead menggunakan spons atau sikat pembersih.

Selanjutnya, campurkan baking soda dengan sedikit air hingga membentuk pasta. Baking soda memiliki tekstur abrasif yang membantu mengangkat kotoran pada permukaan showerhead.

Gosok showerhead menggunakan pasta tersebut, kemudian nyalakan air panas untuk membilas sisa baking soda.