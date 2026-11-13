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Sunway Medical Centre Penang Raih Apresiasi Newsweek 2027

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |13:30 WIB
Sunway Medical Centre Penang Raih Apresiasi Newsweek 2027
Wisata medis Penang, Sunway Medical Centre. (Foto: dok Sunway Medical Centre)
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PENANG – Penang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata medis pilihan masyarakat Indonesia. Kedekatan geografis, kemudahan akses perjalanan, serta ketersediaan fasilitas kesehatan modern menjadikan negara bagian di Malaysia ini sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat Indonesia yang mencari layanan kesehatan di luar negeri.

Kemudahan perjalanan menuju Penang kini semakin didukung oleh penerbangan langsung dari sejumlah kota di Indonesia, yaitu Banda Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, serta rute terbaru dari Batam. 

Untuk memberikan kenyamanan bagi pasien internasional, Sunway Medical Centre Penang (SMCP) melalui International Patient Centre (IPC) juga menyediakan layanan terpadu, mulai dari pengaturan konsultasi dokter, antar-jemput bandara, hingga fasilitas akomodasi hotel gratis bagi pasien.

Di tengah meningkatnya daya tarik Penang sebagai destinasi wisata medis, Sunway Medical Centre Penang berhasil memperoleh pengakuan internasional dalam daftar Newsweek World's Best Hospitals & Clinics for Medical Tourism 2027. Pengakuan dari Newsweek, media berita internasional asal Amerika Serikat, ini mencakup dua kategori spesialisasi, yaitu Ophthalmology (Spesialis Mata) dan Orthopaedics (Spesialis Tulang dan Sendi).

Pencapaian ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-4 Sunway Medical Centre Penang. Christine Lee, Chief Executive Officer Sunway Medical Centre Penang, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan bagian dari perjalanan rumah sakit dalam membangun kepercayaan dan memberikan dampak positif bagi pasien.

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