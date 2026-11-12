Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hadiah Hari Ayah: HUAWEI WATCH D3, Smartwatch Pertama di RI dengan 24/7 ABPM

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |18:26 WIB
Hadiah Hari Ayah: HUAWEI WATCH D3, Smartwatch Pertama di RI dengan 24/7 ABPM
HUAWEI WATCH D3, Smartwatch Pertama di RI dengan 24/7 ABPM. (Foto: dok HUAWEI)
A
A
A

JAKARTA – Di tengah kesibukan bekerja dan memenuhi berbagai tanggung jawab keluarga, perhatian terhadap kesehatan diri sendiri kerap terabaikan, termasuk oleh para ayah. Padahal, kondisi seperti tekanan darah dan kesehatan jantung perlu dipantau secara rutin.

Momen Hari Ayah bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli pada kesehatan ayah. Bukan sekadar lewat hadiah yang dinikmati sesaat, tetapi sesuatu yang bermanfaat dalam jangka panjang.

Kini, pemantauan tekanan darah tak harus selalu menunggu jadwal periksa ke rumah sakit atau klinik. Lewat HUAWEI WATCH D3, yang resmi tersedia di Indonesia pada 19 November 2026, tekanan darah bisa dipantau langsung dari pergelangan tangan selama 24 jam.

Smartwatch Medical-Grade Pertama di Indonesia dengan ABPM 24 Jam

HUAWEI WATCH D3 menjadi smartwatch medical-grade pertama di Indonesia dengan teknologi pemantauan tekanan darah ambulatori selama 24 jam atau 24/7 Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM), serta pemantauan kesehatan kardiovaskular.

Perangkat ini juga dilengkapi Coronary Heart Disease Risk Study dan Diabetes Risk Study yang memberikan wawasan tambahan mengenai potensi risiko kesehatan pengguna.

Secara global, HUAWEI WATCH D3 telah mengantongi 46 registrasi dan sertifikasi medis, termasuk di Tiongkok, Eropa, serta berbagai wilayah lainnya. Inovasinya dalam pemantauan tekanan darah dan kesehatan kardiovaskular juga mendapat pengakuan dari berbagai media teknologi terkemuka dunia.

WATCH D3 punya teknologi mechanical real airbag di bagian strap
WATCH D3 punya teknologi mechanical real airbag di bagian strap

Bekerja Seperti Tensimeter, Pakai Airbag Sungguhan

Kebanyakan smartwatch hanya mengandalkan sensor optik untuk memperkirakan tekanan darah. Berbeda dari itu, HUAWEI WATCH D3 menggunakan teknologi mechanical real airbag yang terintegrasi langsung pada strap.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/11/3253673//mind_id_perkuat_produksi_tambang_rendah_emisi-GwdN_large.jpeg
Mineral Jadi Kunci Dekarbonisasi, MIND ID Perkuat Produksi Tambang Rendah Emisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/482/3253626//huawei_watch_d3-HI3R_large.jpg
Hadiah Hari Ayah, HUAWEI WATCH D3, Jam Medis Pertama di Indonesia Pantau Tensi 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/11/3253593//umkm_indonesia-u745_large.jpeg
BRI Salurkan Rp1.250 Triliun Kredit demi Majukan UMKM Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/11/3253553//shopeevip_plus_youtube-f9kB_large.jpg
ShopeeVIP+ Kenalkan YouTube Premium Lite di Indonesia, Thailand dan Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/11/3253500//bri_mencatatkan_pencapaian_baru_dalam_penghimpunan_dana-FwiU_large.jpeg
Bukti Nyata Transformasi BRI Sukses, Penghimpunan Tabungan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/11/3253467//pegadaian_holding_ultra_mikro-EXSn_large.jpeg
Begini Sinergi Holding Ultra Mikro Perluas Akses Keuangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement