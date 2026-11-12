Hadiah Hari Ayah: HUAWEI WATCH D3, Smartwatch Pertama di RI dengan 24/7 ABPM

JAKARTA – Di tengah kesibukan bekerja dan memenuhi berbagai tanggung jawab keluarga, perhatian terhadap kesehatan diri sendiri kerap terabaikan, termasuk oleh para ayah. Padahal, kondisi seperti tekanan darah dan kesehatan jantung perlu dipantau secara rutin.

Momen Hari Ayah bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli pada kesehatan ayah. Bukan sekadar lewat hadiah yang dinikmati sesaat, tetapi sesuatu yang bermanfaat dalam jangka panjang.

Kini, pemantauan tekanan darah tak harus selalu menunggu jadwal periksa ke rumah sakit atau klinik. Lewat HUAWEI WATCH D3, yang resmi tersedia di Indonesia pada 19 November 2026, tekanan darah bisa dipantau langsung dari pergelangan tangan selama 24 jam.

Smartwatch Medical-Grade Pertama di Indonesia dengan ABPM 24 Jam

HUAWEI WATCH D3 menjadi smartwatch medical-grade pertama di Indonesia dengan teknologi pemantauan tekanan darah ambulatori selama 24 jam atau 24/7 Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM), serta pemantauan kesehatan kardiovaskular.

Perangkat ini juga dilengkapi Coronary Heart Disease Risk Study dan Diabetes Risk Study yang memberikan wawasan tambahan mengenai potensi risiko kesehatan pengguna.

Secara global, HUAWEI WATCH D3 telah mengantongi 46 registrasi dan sertifikasi medis, termasuk di Tiongkok, Eropa, serta berbagai wilayah lainnya. Inovasinya dalam pemantauan tekanan darah dan kesehatan kardiovaskular juga mendapat pengakuan dari berbagai media teknologi terkemuka dunia.

WATCH D3 punya teknologi mechanical real airbag di bagian strap

Bekerja Seperti Tensimeter, Pakai Airbag Sungguhan

Kebanyakan smartwatch hanya mengandalkan sensor optik untuk memperkirakan tekanan darah. Berbeda dari itu, HUAWEI WATCH D3 menggunakan teknologi mechanical real airbag yang terintegrasi langsung pada strap.