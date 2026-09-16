Sunway Medical Centre Penang Hadir di Sativa Expo Jakarta, Tawarkan MCU Mulai Rp5,5 Juta

JAKARTA - Sunway Medical Centre Penang (SMCP), rumah sakit swasta berstandar internasional di Penang, Malaysia, turut berpartisipasi dalam International Wellness Health Expo yang berlangsung pada 3–6 September 2026 di Terra Atrium, Central Park Mall, Jakarta.

Kehadiran SMCP dalam ajang ini menjadi bagian dari upaya untuk mendekatkan layanan kesehatan di Penang kepada masyarakat Indonesia. Selain itu juga memberikan informasi mengenai fasilitas, layanan medis, dokter spesialis, serta kemudahan bagi pasien Indonesia yang ingin mendapatkan perawatan di Malaysia.

Dalam kesempatan ini, SMCP menawarkan program Medical Check Up (MCU) mulai dari Rp5,5 jutaan, dengan promo orang kedua hanya 1 Ringgit Malaysia (sekitar Rp4.400). Program ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan bersama pasangan, keluarga, maupun teman.

“Masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan yang semakin beragam dalam mendapatkan layanan kesehatan. Melalui kehadiran kami di SATIVA Expo, kami ingin memberikan informasi yang lebih mudah dan jelas mengenai layanan serta fasilitas yang tersedia di Sunway Medical Centre Penang,” ujar Muhammad Nasir Mohd Zakaria, Manager International Sunway Medical Centre Penang.

“Melalui program ini, kami berharap dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sekaligus memberikan pengalaman berobat yang nyaman bagi pasien dan keluarga selama berada di Penang,” ucapnya.