Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sunway Medical Centre Penang Hadir di Sativa Expo Jakarta, Tawarkan MCU Mulai Rp5,5 Juta

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |10:50 WIB
Sunway Medical Centre Penang Hadir di Sativa Expo Jakarta, Tawarkan MCU Mulai Rp5,5 Juta
Sunway Medical Centre Penang Hadir di Sativa Expo Jakarta. (Foto: dok SMCP)
A
A
A

JAKARTA - Sunway Medical Centre Penang (SMCP), rumah sakit swasta berstandar internasional di Penang, Malaysia, turut berpartisipasi dalam International Wellness Health Expo yang berlangsung pada 3–6 September 2026 di Terra Atrium, Central Park Mall, Jakarta.

Kehadiran SMCP dalam ajang ini menjadi bagian dari upaya untuk mendekatkan layanan kesehatan di Penang kepada masyarakat Indonesia. Selain itu juga memberikan informasi mengenai fasilitas, layanan medis, dokter spesialis, serta kemudahan bagi pasien Indonesia yang ingin mendapatkan perawatan di Malaysia.

Dalam kesempatan ini, SMCP menawarkan program Medical Check Up (MCU) mulai dari Rp5,5 jutaan, dengan promo orang kedua hanya 1 Ringgit Malaysia (sekitar Rp4.400). Program ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan bersama pasangan, keluarga, maupun teman.

“Masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan yang semakin beragam dalam mendapatkan layanan kesehatan. Melalui kehadiran kami di SATIVA Expo, kami ingin memberikan informasi yang lebih mudah dan jelas mengenai layanan serta fasilitas yang tersedia di Sunway Medical Centre Penang,” ujar Muhammad Nasir Mohd Zakaria, Manager International Sunway Medical Centre Penang.

“Melalui program ini, kami berharap dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sekaligus memberikan pengalaman berobat yang nyaman bagi pasien dan keluarga selama berada di Penang,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/13/3242308//iklan_shopeevip_sukses_bikin_penonton_salah_fokus-dM2h_large.jpg
Dari Suasana Serius ke Momen Kocak, Iklan ShopeeVIP+ Sukses Bikin Penonton Salah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/11/3242301//pegadaian_raih_sertifikasi_iso-Ljw4_large.jpeg
Perkuat Keamanan Vault Berstandar Global, Pegadaian Raih Sertifikasi ISO 9001:2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/11/3242190//aqua_national_promo_sept_2026-hWil_large.jpg
AQUA Elektronik Ajak Konsumen Ciptakan Hunian Nyaman lewat Promo AQUA Healthy Living
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/11/3242079//pertamina_nre-kVgz_large.jpeg
Pertamina NRE Dorong Pengembangan Bioetanol Berbasis Multi Feedstock dan Multi Generation
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/11/3241983//pegadaian_championship_resmi_digelar-8zNV_large.jpeg
Pegadaian Championship Resmi Digelar, Bukti Dukung Gen Z lewat Sepak Bola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/11/3241757//valet_parking_pbjt-WAvT_large.jpg
Valet Parking Kena Pajak Daerah? Ini Penjelasan dan Tarifnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement