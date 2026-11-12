Cara Menanam Stevia di Rumah, Tanaman Pemanis Alami yang Bisa Sering Panen

JAKARTA - Stevia dikenal sebagai tanaman yang daunnya memiliki rasa sangat manis dan dapat dimanfaatkan sebagai pemanis alami pengganti gula. Menariknya, tanaman ini bisa dibudidayakan sendiri di rumah, bahkan menggunakan pot.

Dilansir dari Homes & Gardens, daun stevia atau Stevia rebaudiana punya tingkat kemanisan sekitar 200–300 kali lebih tinggi dibandingkan gula pasir. Daunnya bisa digunakan dalam kondisi segar, dikeringkan, maupun diolah menjadi pemanis cair.

Uniknya, tanaman stevia bisa dilakukan di rumah hingga bisa dipanen berkali-kali. Berikut cara menanam dan merawat stevia di rumah.

Cara Menanam Stevia di Rumah

1. Siapkan bibit stevia

Stevia bisa ditanam menggunakan biji maupun bibit tanaman yang sudah tumbuh. Jika menggunakan biji, proses perkecambahannya membutuhkan suhu sekitar 20–24 derajat Celsius dan bisa memakan waktu hingga tiga minggu. Agar lebih praktis, kamu juga bisa membeli bibit stevia yang sudah siap tanam.

2. Pilih lokasi yang mendapat cukup sinar matahari

Stevia membutuhkan setidaknya enam jam sinar matahari langsung setiap hari agar tumbuh optimal. Tanaman ini juga bisa dibudidayakan dalam pot. Pastikan lokasinya mendapatkan pencahayaan cukup dan tidak terlalu panas sepanjang hari.

3. Gunakan tanah yang gembur

Stevia menyukai tanah yang gembur, kaya bahan organik, dan memiliki drainase baik. Kamu bisa mencampurkan tanah dengan kompos agar kebutuhan nutrisi tanaman terpenuhi. Pastikan air tidak menggenang di dalam pot karena dapat mengganggu pertumbuhan akar.

4. Siram secara rutin

Stevia membutuhkan kelembapan tanah yang konsisten, tetapi tidak menyukai kondisi terlalu basah. Siram tanaman ketika lapisan atas tanah mulai mengering. Karena akarnya relatif dangkal, stevia membutuhkan perhatian lebih terhadap ketersediaan air.

5. Pangkas bagian pucuk tanaman