3 Jenis Pohon Buah yang Cocok Ditanam di Pekarangan Rumah saat Musim Hujan

MUSIM hujan sering kali menjadi tantangan bagi sebagian orang yang gemar berkebun. Curah hujan tinggi dan kelembapan udara yang meningkat dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman, terutama jika media tanam tidak memiliki sistem drainase yang baik.

Namun, musim hujan juga memberikan sejumlah keuntungan bagi tanaman buah. Ketersediaan air yang melimpah dan suhu udara yang lebih sejuk dapat membantu pertumbuhan tanaman tertentu.

Menanam buah di pekarangan rumah juga memberikan manfaat tersendiri. Selain membuat lingkungan lebih hijau, hasil panennya dapat dinikmati bersama keluarga sebagai sumber nutrisi alami.

Meski begitu, tidak semua tanaman buah cocok ditanam ketika curah hujan sedang tinggi. Beberapa jenis membutuhkan sinar matahari cukup dan tanah yang tidak mudah tergenang agar dapat tumbuh optimal.

Lantas, apa saja buah yang bisa menjadi pilihan untuk ditanam di rumah saat musim hujan? Dilansir dari The Affordacle Organic Store, berikut 3 tanaman di antaranya:

1. Pisang

Pisang menjadi salah satu tanaman buah yang relatif mudah dibudidayakan di wilayah tropis, termasuk Indonesia. Tanaman ini membutuhkan air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan daun, batang, dan buah. Ketersediaan air selama musim hujan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun, tanaman pisang tetap membutuhkan paparan sinar matahari dan tanah yang memiliki drainase baik. Genangan air terlalu lama dapat menyebabkan akar dan bonggol pisang membusuk.

Pisang juga memiliki masa panen yang relatif lebih singkat dibandingkan sejumlah tanaman buah tahunan lainnya, meskipun waktu panen bergantung pada varietas dan kondisi pertumbuhan.

Dari sisi nutrisi, pisang mengandung kalium, serat, vitamin B6, dan vitamin C. Kandungan tersebut membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh serta mendukung kesehatan pencernaan.

2. Ceri

Buah ceri dikenal memiliki rasa manis hingga sedikit asam dengan warna merah yang menarik. Tanaman ini membutuhkan tanah yang subur dan memiliki drainase baik agar akarnya tidak terendam air.

Selain itu, paparan sinar matahari yang cukup juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan buah. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua jenis ceri cocok dengan iklim tropis Indonesia. Ceri beriklim sedang umumnya membutuhkan periode suhu dingin untuk berbunga dan menghasilkan buah.

Karena itu, penanaman ceri di Indonesia perlu mempertimbangkan varietas, ketinggian tempat, dan kondisi iklim setempat. Buah ceri mengandung vitamin C, serat, serta antosianin yang merupakan senyawa antioksidan. Kandungan tersebut berperan dalam membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.