Cara Mudah Ukur Bra di Rumah agar Selalu Nyaman Dipakai saat Aktivitas

JAKARTA - Pakai bra yang terlalu besar atau kekecilan tentu terasa tak nyaman. Tak cuma mengganggu aktivitas sehari-hari, ukuran bra yang kurang pas juga bisa memengaruhi penampilan karena pakaian yang dikenakan tidak jatuh dengan sempurna.

Solusinya tentu dengan memilih bra yang ukurannya pas. Namun, terkadang perempuan justru tidak mengetahui ukuran bra sendiri, sehingga sering keliru saat membelinya.

Yuk, cari tahu cara mengukur ukuran bra sendiri di rumah agar tidak salah pilih, melansir dari Real Simple.

1. Ukur Lingkar Bawah Dada (Band Size)

Langkah pertama adalah menentukan ukuran lingkar bawah dada atau band size. Kamu bisa melakukan pengukuran tanpa mengenakan bra atau menggunakan bra tanpa busa.

Lingkarkan meteran tepat di bawah payudara, yaitu pada area tempat lingkar bawah bra biasanya berada. Pastikan meteran berada dalam posisi sejajar dan cukup pas menempel pada tubuh, tetapi tidak sampai menekan kulit.

2. Ukur Lingkar Dada