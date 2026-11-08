Cara Menanam Pohon Pepaya di Balkon Rumah hingga Berbuah, Bisa Pakai Pot!

JAKARTA – Memiliki pohon pepaya ternyata tak harus membutuhkan halaman rumah yang luas. Tanaman buah tropis ini ternyata bisa dibudidayakan di area terbatas, termasuk balkon apartemen atau rumah, asalkan kebutuhan tumbuhnya terpenuhi.

Pepaya termasuk tanaman buah yang relatif cepat tumbuh. Dengan memilih varietas yang tepat dan menggunakan pot berukuran besar, tanaman ini bahkan berpeluang menghasilkan buah dalam waktu sekitar satu tahun.

Cara Menanam Pohon Pepaya

Dilansir dari Times of India, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menanam pepaya dari biji hingga menghasilkan buah meski hanya memanfaatkan area balkon. Berikut langkah-langkahnya.

1. Pilih varietas pepaya yang tepat

Langkah pertama adalah memilih jenis pepaya yang cocok ditanam dalam pot. Sebaiknya gunakan varietas kerdil atau berukuran lebih kompak agar pertumbuhannya lebih mudah dikendalikan di area terbatas.

Jika menggunakan biji dari buah pepaya, keluarkan bijinya, bersihkan lapisan lendir yang menempel, kemudian keringkan di tempat teduh selama satu hingga dua hari sebelum ditanam.

2. Gunakan pot besar dan lokasi yang terkena matahari

Pepaya membutuhkan ruang cukup luas untuk pertumbuhan akar. Karena itu, pilih pot dengan kapasitas minimal 50 liter dan kedalaman sekitar 45–60 sentimeter.