Potret Prilly Latuconsina Nonton Langsung MotoGP, Foto Bareng Veda Ega hingga Alex Marquez

AKTRIS Prilly Latuconsina mencuri perhatian setelah membagikan momen keseruannya menonton langsung ajang MotoGP Malaysia 2026. Balapan itu berlangsung di Sirkuit Sepang pada Minggu 1 November 2026.

Tak sekadar menyaksikan balapan dari tribun, Prilly juga mendapat kesempatan istimewa untuk melihat aktivitas para pembalap dari dekat, bahkan berkunjung ke area grid dan garasi tim. Kehadiran Prilly di MotoGP Malaysia juga menjadi sorotan karena dirinya bertemu dengan sejumlah pembalap ternama, termasuk rider Indonesia Veda Ega Pratama dan pembalap Spanyol Alex Marquez.

1. Prilly Latuconsina Nonton Langsung MotoGP Malaysia 2026

Prilly tampak menikmati pengalaman menonton MotoGP secara langsung di Sirkuit Sepang, Malaysia. Melalui unggahan media sosialnya, ia memperlihatkan keseruan berada di tengah atmosfer balapan kelas dunia tersebut.

Prilly juga tampil dengan outfit bernuansa biru yang memberikan kesan sporty sekaligus stylish. Salah satu momen menarik adalah ketika Prilly bertemu dengan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama.

Pertemuan tersebut terasa spesial karena Veda baru saja mencetak prestasi membanggakan dengan finis di posisi kedua atau P2 pada balapan Moto3 GP Malaysia 2026. Prilly pun memberikan ucapan selamat dan mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian Veda yang membawa nama Indonesia di ajang internasional.

2. Foto Bareng Alex Marquez

Tak hanya Veda, Prilly juga berkesempatan bertemu dengan pembalap Spanyol, Alex Marquez. Alex merupakan salah satu pembalap yang menjadi perhatian Prilly. Ia bahkan mengungkapkan kegembiraannya bisa menyaksikan langsung aksi sang idola di lintasan.

Momen pertemuan tersebut turut dibagikan melalui media sosial dan menjadi salah satu sorotan dari kunjungannya ke MotoGP Malaysia. Pengalaman Prilly di MotoGP Malaysia semakin istimewa karena ia mendapat kesempatan melihat suasana balapan dari area grid.

Ia juga berkesempatan mengunjungi garasi pembalap sehingga bisa melihat lebih dekat persiapan tim sebelum maupun sesudah balapan. Prilly diketahui hadir sebagai perwakilan salah satu brand Indonesia yang menjadi sponsor dalam ajang tersebut.