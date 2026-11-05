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Kulit Jeruk Punya 6 Manfaat untuk Keperluan Rumah Tangga, Apa Saja?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |14:05 WIB
Kulit Jeruk Punya 6 Manfaat untuk Keperluan Rumah Tangga, Apa Saja?
Kulit jeruk. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA – Setelah makan jeruk, kulitnya sering kali langsung dibuang. Padahal, bagian buah ini masih bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari menghilangkan bau tidak sedap hingga mampu membersihkan noda minyak.

Dilansir dari The Spruce, para ahli kebersihan membagikan beberapa cara memanfaatkan kembali kulit jeruk agar tidak terbuang sia-sia. 

1. Menghilangkan bau pada saluran pembuangan wastafel

Kulit jeruk bisa digunakan untuk menyegarkan saluran pembuangan wastafel. Minyak alami pada kulit jeruk memberikan aroma segar, sementara sifat asamnya mampu mengatasi sisa lemak. Cara ini bisa menjadi alternatif sederhana untuk mengurangi aroma tidak sedap di area dapur.

2. Menyegarkan aroma kulkas

Kulkas terkadang menyimpan berbagai aroma dari makanan yang bercampur. Untuk mengatasinya, letakkan beberapa potong kulit jeruk di dalam mangkuk kecil, kemudian simpan di dalam kulkas.

Kulit jeruk bisa menyerap bau tidak sedap sekaligus memberikan aroma segar. Jika sudah mengering, ganti dengan kulit jeruk yang baru.

3. Membersihkan microwave

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Topik Artikel :
jeruk rumah tangga Kulit Jeruk
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