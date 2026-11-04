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Mitos atau Fakta: Risiko Ambeien Meningkat Gara-Gara Main HP di Toilet?

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |08:05 WIB
Mitos atau Fakta: Risiko Ambeien Meningkat Gara-Gara Main HP di Toilet?
Bahaya bawa HP di toilet. (Foto: Freepik)
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KEBIASAAN membawa smartphone atau ponsel pintar ke dalam toilet tampaknya sudah menjadi fenomena umum bagi masyarakat modern. Membaca pesan, mengulas media sosial, hingga menonton video singkat sering kali dijadikan cara pas untuk membunuh rasa bosan saat buang air besar (BAB).

Namun, di balik kenyamanan sesaat tersebut, ada ancaman kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bahkan, risiko ambeien bisa meningkat.

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1. Bahaya Main HP di Toilet

Dokter sekaligus edukator kesehatan, dr. Adam Prabata, membeberkan bahwa kebiasaan menatap layar ponsel di bilik toilet dapat mendatangkan risiko gangguan kesehatan yang signifikan. Salah satunya ambeien atau hemoroid.

"Gue jadi takut main HP di toilet setelah baca jurnal ini. Jadi ada penelitian pada 125 orang dewasa, kemudian dilihat kebiasaannya menggunakan HP di toilet," ujar dr. Adam Prabata dalam sebuah unggahan di akun Threads miliknya.

Ungkapan dr. Adam bukan tanpa alasan. Ia merujuk pada temuan ilmiah terbaru dari studi bertajuk Smartphone use on the toilet and the risk of hemorrhoids oleh Ramprasad dkk. (2025).

Dari riset tersebut, terungkap korelasi yang cukup mengejutkan antara penggunaan gawai di toilet dengan munculnya pembengkakan pembuluh darah di area anus.

"Hasilnya ternyata menunjukkan bahwa risiko ambeien meningkat 46 persen lebih tinggi pada orang yang main HP di toilet," lanjutnya.

 

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