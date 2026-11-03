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HOME WOMEN LIFE

Cara Menanam Ubi Jalar di Rumah, Bisa Pakai Pot dan Panen dalam 3–4 Bulan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |07:05 WIB
Cara Menanam Ubi Jalar di Rumah, Bisa Pakai Pot dan Panen dalam 3–4 Bulan
Ilustrasi menanam ubi jalar di pot. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA — Menanam ubi jalar di rumah bisa menjadi kegiatan menarik sekaligus cara mendapatkan bahan pangan segar. Menariknya, ubi jalar ternyata bisa ditanam di dalam rumah menggunakan pot berukuran besar. 

Tanaman ini juga bisa tumbuh di area balkon atau dekat jendela yang mendapat cukup sinar matahari.

Proses menanam ubi jalar bisa dimulai dari umbi yang biasa ditemukan di dapur. Dengan perawatan yang tepat, tanaman ini bisa dipanen dalam waktu sekitar tiga hingga empat bulan.

Cara Menanam Ubi Jalar di Rumah

Dilansir dari Times of India, berikut cara menanam ubi jalar di rumah hingga siap dipanen.

1. Pilih ubi jalar yang sehat

Langkah pertama adalah memilih ubi jalar yang masih segar, keras, dan memiliki permukaan kulit mulus. Hindari umbi yang memiliki bagian lunak atau tanda pembusukan. 

      
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