Cukup 15-30 Menit setelah Makan, Olahraga Ini Bantu Kendalikan Gula Darah

JAKARTA - Setelah makan, sebagian orang biasanya memilih duduk santai atau langsung beristirahat. Padahal, melakukan aktivitas fisik ringan dalam waktu 15-30 menit setelah makan ternyata bisa membantu mengendalikan lonjakan gula darah.

Hal ini dijelaskan oleh dokter Adam Prabata melalui cuitannya di X. Ia menyebut olahraga sesaat setelah makan, termasuk gerakan sederhana seperti squat, dapat membantu meredam peningkatan kadar gula darah setelah tubuh menerima asupan makanan.

Menurut dr. Adam, setelah makan, glukosa dari makanan akan masuk ke aliran darah dan memicu pelepasan hormon insulin. Hormon ini bertugas membantu otot dan hati menyerap kelebihan glukosa agar kadar gula darah tetap terkendali.

Namun, ketika terjadi lonjakan gula darah yang terlalu tinggi, insulin harus bekerja lebih keras. Kelebihan glukosa juga lebih mudah disimpan oleh tubuh sebagai lemak.

Squat Bisa Jadi Pilihan Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik setelah makan dapat membantu proses tersebut. Saat otot berkontraksi ketika berolahraga, otot bisa menyerap glukosa lebih cepat sehingga puncak kenaikan gula darah dapat ditekan.