Bosan dengan Avocado Toast? Ganti dengan Pisang untuk Sarapan yang Lebih Manis

JAKARTA - Avocado toast tak hanya menciptakan rasa lezat, tetapi juga kaya nutrisi. Tak heran, menu sarapan ini jadi favorit banyak orang.

Melansir Tasting Table, perpaduan roti panggang yang renyah dengan tekstur alpukat yang lembut dan gurih memang terasa nikmat. Namun, kalau mulai bosan dengan menu yang itu-itu saja, kamu bisa mencoba alternatif buah lain seperti pisang.

Selain mudah ditemukan, pisang menawarkan rasa manis alami yang bisa memberikan sensasi berbeda pada roti panggang. Cukup gunakan pisang yang sudah matang, lalu potong tipis atau haluskan sebelum diletakkan di atas roti.

Dibandingkan alpukat yang memiliki rasa ringan dan sedikit gurih, pisang mempunyai cita rasa lebih manis dan kuat. Bahkan, beberapa jenis pisang memiliki aroma khas seperti vanila dan bunga, hingga sedikit rasa asam.

Perpaduan rasa tersebut membuat pisang cocok dikombinasikan dengan berbagai bahan lain, terutama bahan bercita rasa manis dan kacang-kacangan.