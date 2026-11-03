Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Bosan dengan Avocado Toast? Ganti dengan Pisang untuk Sarapan yang Lebih Manis

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |08:05 WIB
Bosan dengan Avocado Toast? Ganti dengan Pisang untuk Sarapan yang Lebih Manis
Ilustrasi banana toast. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Avocado toast tak hanya menciptakan rasa lezat, tetapi juga kaya nutrisi. Tak heran, menu sarapan ini jadi favorit banyak orang. 

Melansir Tasting Table, perpaduan roti panggang yang renyah dengan tekstur alpukat yang lembut dan gurih memang terasa nikmat. Namun, kalau mulai bosan dengan menu yang itu-itu saja, kamu bisa mencoba alternatif buah lain seperti pisang.

Selain mudah ditemukan, pisang menawarkan rasa manis alami yang bisa memberikan sensasi berbeda pada roti panggang. Cukup gunakan pisang yang sudah matang, lalu potong tipis atau haluskan sebelum diletakkan di atas roti.

Dibandingkan alpukat yang memiliki rasa ringan dan sedikit gurih, pisang mempunyai cita rasa lebih manis dan kuat. Bahkan, beberapa jenis pisang memiliki aroma khas seperti vanila dan bunga, hingga sedikit rasa asam.

Perpaduan rasa tersebut membuat pisang cocok dikombinasikan dengan berbagai bahan lain, terutama bahan bercita rasa manis dan kacang-kacangan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/298/3241257//jeruk_atau_pisang_kamranaydinov-ksAd_large.jpg
Pisang atau Jeruk, Siapa yang Menang untuk Jaga Tekanan Darah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/611/3232257//ilustrasi_memakai_masker_wajah-yIqN_large.jpg
Masker Wajah Do It Yourself, Pisang Ampuh Bikin Kulit Sehat, Mau Coba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/298/3220251//alpukat-pBcV_large.jpg
Lagi Diet? Coba 5 Olahan Alpukat Ini Dijamin Bikin Kenyang Lebih Lama
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement