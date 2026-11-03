Intip Cara Padu Padan Legging Biar Tetap Kelihatan Modis di Segala Momen

JAKARTA - Legging umumnya dipakai saat olahraga, karena terasa nyaman saat bergerak aktif. Namun, sebenarnya legging bisa dipakai dalam segala momen lho. Dengan cara yang tepat, legging bisa menjadi pilihan untuk tampil kasual hingga terlihat lebih rapi.

Melansir InStyle dan Glamour, berikut enam inspirasi outfit menggunakan legging yang bisa kamu coba.

1. Padukan dengan Blazer

Siapa bilang legging tidak bisa digunakan untuk tampil formal? Kamu bisa memadukannya dengan blazer berpotongan tegas untuk menciptakan penampilan yang lebih elegan.

Pilih blazer dengan bahu terstruktur atau detail kancing yang menarik. Agar terlihat semakin modis, tambahkan atasan berkerah tinggi dan sepatu boot.

2. Kombinasikan dengan Sweater Turtleneck

Untuk tampilan santai yang tetap rapi, coba padukan legging dengan sweater turtleneck. Kombinasi ini cocok digunakan saat bersantai maupun bepergian untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kamu bisa mengenakan sneakers agar terlihat kasual atau ugg boots untuk memberikan kesan lebih stylish.

3. Gunakan Kaus Oversized

Kaus oversized juga bisa jadi pasangan yang cocok untuk legging. Perpaduan ini memberikan kesan santai, tetapi tetap terlihat modis jika dilengkapi aksesori yang tepat.

Pilih kaus oversized dengan panjang hingga bawah pinggul. Kemudian, padukan dengan kitten heels, tas tangan, dan jam tangan untuk memberikan sentuhan yang lebih menarik.

4. Coba Tampilan Serba Hitam