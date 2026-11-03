Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Intip Cara Padu Padan Legging Biar Tetap Kelihatan Modis di Segala Momen

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |10:05 WIB
Intip Cara Padu Padan Legging Biar Tetap Kelihatan Modis di Segala Momen
Padu padan legging dengan kaus dan jaket. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Legging umumnya dipakai saat olahraga, karena terasa nyaman saat bergerak aktif. Namun, sebenarnya legging bisa dipakai dalam segala momen lho. Dengan cara yang tepat, legging bisa menjadi pilihan untuk tampil kasual hingga terlihat lebih rapi. 

Melansir InStyle dan Glamour, berikut enam inspirasi outfit menggunakan legging yang bisa kamu coba.

1. Padukan dengan Blazer

Siapa bilang legging tidak bisa digunakan untuk tampil formal? Kamu bisa memadukannya dengan blazer berpotongan tegas untuk menciptakan penampilan yang lebih elegan.

Pilih blazer dengan bahu terstruktur atau detail kancing yang menarik. Agar terlihat semakin modis, tambahkan atasan berkerah tinggi dan sepatu boot.

2. Kombinasikan dengan Sweater Turtleneck

Untuk tampilan santai yang tetap rapi, coba padukan legging dengan sweater turtleneck. Kombinasi ini cocok digunakan saat bersantai maupun bepergian untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kamu bisa mengenakan sneakers agar terlihat kasual atau ugg boots untuk memberikan kesan lebih stylish.

3. Gunakan Kaus Oversized

Kaus oversized juga bisa jadi pasangan yang cocok untuk legging. Perpaduan ini memberikan kesan santai, tetapi tetap terlihat modis jika dilengkapi aksesori yang tepat.

Pilih kaus oversized dengan panjang hingga bawah pinggul. Kemudian, padukan dengan kitten heels, tas tangan, dan jam tangan untuk memberikan sentuhan yang lebih menarik.

4. Coba Tampilan Serba Hitam

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
outfit legging padu padan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/194/3247286//syahrini_tampil_di_sebuah_podcast-E9LY_large.jpeg
Potret Outfit Syahrini yang Tembus Rp40,9 Miliar, Tampil dengan Aksesori Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/194/3246215//outfit_bubur_ketam_hitam-VkjZ_large.jpeg
Tren Outfit Eye Catching Terinspirasi dari Kuliner Indonesia, Keren Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/194/3245030//pelari_berlin_marathon-lPgS_large.jpg
Viral Pria Ini Taklukan Berlin Marathon Pakai Sepatu Karet, Sukses Finis 2 Jam 30 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/194/3236505//outfit_luna_maya-iF9f_large.jpg
Potret Artis Usia 40 Tahunan, Outfit nya Bikin Kelihatan Muda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement