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Sering Pakai Obat Tetes Mata untuk Atasi Iritasi? Dokter Ingatkan Risikonya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |11:05 WIB
Sering Pakai Obat Tetes Mata untuk Atasi Iritasi? Dokter Ingatkan Risikonya
Ilustrasi pakai obat tetes mata. (Foto: dok stefamerpik/Magnific)
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JAKARTA — Saat mata terasa kering, gatal atau iritasi, biasanya seseorang langsung meneteskan obat tetes sebagai pertolongan pertama. Penggunaan obat tetes mata dianggap praktis karena dapat memberikan rasa nyaman instan.

Namun, kebiasaan menggunakan obat tetes mata tanpa mengetahui penyebab keluhan ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan mata dalam jangka panjang.

Melansir Times of India, dokter spesialis mata, dr. Priyanka Singh, mengingatkan bahwa tidak semua keluhan mata bisa ditangani menggunakan obat tetes yang sama.

Mata merah, kering, gatal, dan berair bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari alergi, infeksi virus atau bakteri, penggunaan lensa kontak, terlalu lama menatap layar, hingga sindrom mata kering.

Karena penyebabnya berbeda, obat tetes yang sebelumnya memberikan efek nyaman belum tentu cocok digunakan kembali untuk mengatasi keluhan yang baru.

1. Obat Tetes untuk Mata Merah bisa Membuat Iritasi Kembali

Obat tetes untuk mata merah biasanya memberikan efek cepat sehingga mata terlihat lebih putih dan tidak terlalu merah. Namun, penggunaan berulang justru berisiko membuat kemerahan kembali muncul atau bahkan terlihat semakin jelas.

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