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7 Tips Merawat Rambut agar Halus, Berkilau, dan Bebas Kusut

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |11:05 WIB
7 Tips Merawat Rambut agar Halus, Berkilau, dan Bebas Kusut
Ilustrasi rambut lembut. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA — Rambut yang halus, berkilau, dan mudah ditata bisa menunjang penampilan, terutama saat menghadiri pesta atau acara spesial. Namun, kelembapan udara, cuaca yang berubah-ubah, serta penggunaan alat penata rambut bersuhu panas membuat rambut menjadi kering, kusut, dan sulit diatur.

Kebiasaan merawat rambut sehari-hari juga punya peran penting menjaga kelembapan dan membuat rambut tampak lebih sehat.

Tips Merawat Rambut agar Lebih Halus dan Bebas Kusut

Melansir Hindustan Times, ada sejumlah tips perawatan rambut agar rambut terlihat lebih halus dan mudah ditata. Berikut tujuh cara merawat rambut agar tampak lebih rapi dan berkilau.

1. Gunakan Kondisioner Setiap Kali Keramas

Pilih produk yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan rambut, terutama jika bagian tengah hingga ujung rambut terasa kering. Kondisioner bisa membuat rambut terasa lebih lembut dan mudah disisir. 

Agar hasilnya lebih merata, gunakan sisir bergigi jarang untuk membantu mendistribusikan produk tanpa membuat rambut terlalu kusut. Setelah itu, bilas rambut menggunakan air bersuhu sejuk atau suam-suam kuku.

2. Jangan Gosok Rambut Terlalu Keras dengan Handuk

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