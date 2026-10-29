Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Waspada, Ini 5 Komplikasi Penyakit Ginjal Kronik yang Bisa Terjadi pada Anak

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |09:05 WIB
Waspada, Ini 5 Komplikasi Penyakit Ginjal Kronik yang Bisa Terjadi pada Anak
Anak sakit. (Foto: Freepik)
A
A
A

PENYAKIT ginjal kronik (PGK) pada anak membutuhkan perhatian ekstra dan penanganan medis yang komprehensif. Pasalnya, ketika kondisi ginjal anak sudah memasuki tahap akhir atau gagal ginjal, organ tersebut tidak lagi dapat menjalankan fungsinya secara optimal, yang berpotensi memicu berbagai komplikasi kesehatan serius.

Dokter Spesialis Anak, dr. Reza Fahlevi, menjelaskan bahwa terdapat sedikitnya lima komplikasi paling sering yang mengintai anak-anak penderita penyakit ginjal kronik tahap akhir.

“Ini dia 5 komplikasi tersering yang dapat terjadi pada anak dengan penyakit ginjal kronik tahap akhir atau gagal ginjal,” ujar dr. Reva Fahlevi dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya.

Anak sakit. (Foto: Istimewa/Okezone)

Berikut 5 komplikasi kesehatan yang rentan dialami anak dengan penyakit ginjal kronik:

1. Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi)

Komplikasi pertama yang kerap muncul pada anak penderita PGK adalah hipertensi. Kondisi ini dipicu oleh terganggunya mekanisme alami tubuh dalam mengatur tekanan darah di ginjal.

“Yang pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini bisa terjadi karena gangguan pengaturan tekanan darah pada anak di ginjal dan juga kondisi kelebihan cairan yang terjadi secara kronik,” kata dr. Reza.

2. Anemia

Selain berfungsi menyaring racun, ginjal juga berperan penting dalam memproduksi hormon eritropoietin hormon yang menstimulasi pembentukan sel darah merah. Ketika fungsi ginjal terganggu, produksi hormon ini merosot secara drastis.

“Yang kedua adalah anemia. Ini banyak mekanismenya. Salah satunya adalah pada anak dengan penyakit ginjal kronik itu kurangnya produksi hormon eritropoietin yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah ya, tapi tentunya ada penyebab-penyebab lainnya,” jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ginjal Sakit Anak Infeksi Ginjal
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/482/3238819/kebakaran_hutan_bikin_udara_berbahaya-QZrL_large.jpg
Bahayanya Hirup Kabut Asap Kebakaran Jangka Panjang, Bisa Tingkatkan Risiko Gangguan Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/22/481/1548075/pengobatan-rumah-terbaik-untuk-menyembuhkan-infeksi-ginjal-hdeRLamzuT.jpg
Pengobatan Rumah Terbaik untuk Menyembuhkan Infeksi Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/629/3250659//anak_saksikan_orangtua_lakukan_kekerasan-KITf_large.jpg
5 Dampak Psikologis Anak yang Menyaksikan Kekerasan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/612/3250507//inka_andestha_dan_ibunda_pratama_arhan-Tbk8_large.jpg
Potret Manis Inka Andestha Bersama Ibu Pratama Arhan di Mobil, Makin Akrab Sampai Habiskan Waktu Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/298/3250502//es_krim-iKG0_large.jpg
Resep Es Krim Buah dan Sayur, Cara Seru Bikin si Kecil Makan Lahap dan Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/629/3249856//ayah_peluk_anak-hXOY_large.jpg
Tak Boleh Kendur, Mengapa Pelukan Ayah Penting bagi Tumbuh Kembang Anak?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement