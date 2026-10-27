Resep Es Krim Buah dan Sayur, Cara Seru Bikin si Kecil Makan Lahap dan Bergizi

MENGAJAK si kecil mengonsumsi buah dan sayur terkadang menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, sebagian anak kurang menyukai rasa atau tekstur tertentu.

Salah satu cara menyiasatinya adalah dengan mengolah buah dan sayur menjadi es krim. Selain terasa segar, hidangan ini bisa menjadi variasi camilan yang menarik untuk anak. Berikut dua resep es krim sederhana yang bisa Parents coba di rumah.

1. Es Krim Wortel

Wortel dikenal sebagai sumber beta-karoten yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A. Agar lebih menarik bagi anak, wortel bisa diolah menjadi es krim dengan tambahan susu.

Bahan-bahan:

- 1 buah wortel

- 500 ml susu UHT

- 3 sdm madu murni

Cara membuat:

a. Kupas dan potong wortel, lalu blender bersama susu UHT dan madu hingga halus.

b. Tuang campuran bahan yang sudah halus ke dalam panci, kemudian panaskan menggunakan api kecil sambil terus diaduk sampai mendidih.

c. Setelah tercampur rata, angkat dan biarkan hingga agak dingin.

Tuang adonan ke dalam cetakan es krim, lalu simpan di freezer hingga membeku.

d. Es krim wortel siap disajikan ke si Kecil.