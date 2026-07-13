Menyantap Es Krim di Tengah Cuaca Panas, Ini Tipsnya Biar Enggak Gampang Terserang Flu

JAKARTA - Saat cuaca sedang panas, makan es krim atau es serut memang menjadi pilihan andalan untuk menyegarkan badan. Namun, bagi sebagian orang, makan es malah sering membuat hidung berair alias meler!

Melansir The Standard, seorang dokter spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) dr. Wang Yiu, membagikan tips untuk tetap bisa menikmati camilan dingin dengan sehat tanpa memicu alergi hidung atau rhinitis. Lewat akun Facebook-nya, ia menjelaskan bahwa bagi penderita rhinitis, mengonsumsi makanan yang sangat dingin dapat dengan mudah memicu reaksi saraf pada mukosa (selaput lendir) hidung.

Inilah yang menyebabkan hidung langsung berair setelah menyantap es. Meski begitu, bukan berarti penderita tak boleh makan makanan dingin sama sekali. Berikut adalah 4 tips dari dr. Wang untuk mengurangi iritasi pada saluran pernapasan akibat makanan dingin:

1. Biarkan Es Sedikit Meleleh Sebelum Dimakan

Es yang baru saja dikeluarkan dari lemari pembeku (freezer) memiliki suhu yang sangat ekstrem. Sebaiknya, diamkan sejenak agar es sedikit meleleh dan suhunya tidak terlalu dingin. Langkah kecil ini bisa mengurangi dampak langsung dari suhu dingin pada mukosa hidung, sehingga risiko munculnya reaksi sensitivitas pada saraf bisa jauh berkurang.

2. Pilih Topping Alami

Saat memilih taburan (topping) untuk es krim atau es serut, usahakan untuk memilih bahan-bahan alami seperti potongan buah segar. Bahan alami jauh lebih aman dan ramah di tubuh dibandingkan topping yang mengandung banyak pewarna buatan atau tambahan bahan kimia. Memilih es dengan sedikit atau tanpa bahan tambahan akan menurunkan potensi iritasi pada mukosa hidung sekaligus meringankan beban pencernaan tubuh.

3. Rutin Cuci Hidung dengan Larutan Saline