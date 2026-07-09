Viral Jualan Pakai Sepatu Roda, Penjual Es Krim Ini Bikin Salfok Netizen

JAKARTA - Jika biasanya penjual es krim identik dengan gerobak atau sepeda motor, lain halnya dengan pedagang es krim di Bandung yang tengah viral ini. Ia mencuri perhatian warganet karena menjajakan dagangannya sambil bermain sepatu roda.

Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun food vlogger bernama Gaby Khoirunisa melalui akunnya @gabykh_ pada 28 Juni 2026 lalu. Dalam video itu, tampak sang penjual es krim melayani pembeli sembari mendorong troli dan meluncur lincah menggunakan sepatu roda.

Berdasarkan keterangan video, lokasi perekaman berada di Pasar Minggu Upakarti, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Es krim puter Rollerblade di Pasar Minggu Upakarti. Lokasinya di Pasar Minggu Upakarti Soreang Kabupaten Bandung. Harganya mulai dari tiga ribu pakai cone. Bikin salfok karena si abangnya pakai sepatu roda kelilingnya,” demikian keterangan video tersebut, dikutip Rabu (8/7/2026).

Tidak hanya itu, yang membuat netizen semakin terpukau adalah kemampuan sepatu roda sang penjual yang ternyata cukup mumpuni dan lincah. Belakangan terungkap bahwa ia dahulu merupakan seorang atlet ice skating, sehingga sangat mudah baginya untuk memainkan sepatu roda.

“Kalau gak kelihatan di video lincah. Fun fact dulu si abangnya emang atlet, tapi ice skating,” tambah keterangan dalam video tersebut.

Dalam takarirnya (caption), sang pengunggah video juga menuliskan bahwa gaya berjualan dengan sepatu roda itu cukup unik dan menjadi strategi pemasaran (marketing) yang segar.