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Potret Jennifer Coppen dan Justin Hubner Saling Beri Hadiah Mewah, Tas Branded Jadi Sorotan

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |06:05 WIB
Potret Jennifer Coppen dan Justin Hubner Saling Beri Hadiah Mewah, Tas Branded Jadi Sorotan
Jennifer Coppen dan Justin Hubner. (Foto: Instagram/@jenniferhubner)
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JENNIFER Coppen dan Justin Hubner kembali jadi sorotan. Pasangan ini terus unjuk momen kebersamaan yang mencuri perhatian netizen.

Bagaimana tidak, belum lama ini, Justin Hubner bahkan membagikan video yang memperlihatkan momen pertukaran hadiah antara dirinya dan Jennifer Coppen melalui media sosial. Menariknya, keduanya saling memberikan hadiah berupa barang-barang mewah dengan desain elegan.

Mulai dari tas bermerek Louis Vuitton hingga kalung berlian, hadiah yang diberikan keduanya sukses mencuri perhatian. Lantas, apa saja hadiah mewah yang mereka berikan satu sama lain?

1. Tas Ransel Louis Vuitton untuk Justin Hubner

Jennifer Coppen dan Justin Hubner

Dilansir dari unggahan pasangan tersebut di media sosial, salah satu hadiah yang diperlihatkan Justin Hubner adalah tas ransel dari rumah mode mewah Louis Vuitton. Tas tersebut merupakan pemberian Jennifer Coppen.

Jennifer mengungkapkan bahwa dirinya memilih tas tersebut karena Justin sudah memiliki tas dengan motif serupa sebelumnya. Hal itu membuat hadiah yang diberikan terasa lebih personal karena disesuaikan dengan barang yang sudah dimiliki sang pesepak bola.

Tas ransel Louis Vuitton sendiri dikenal sebagai salah satu aksesori fesyen premium yang memadukan fungsi dan desain khas rumah mode asal Prancis tersebut.

2. Kalung Berlian Berbentuk Hati untuk Jennifer Coppen

Jennifer Coppen dan Justin Hubner

Tak hanya Justin yang menerima hadiah mewah, Jennifer Coppen juga pernah mendapatkan kado istimewa dari sang pesepakbola. Dalam video yang dibagikan, Jennifer memperlihatkan sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk hati kecil.

Jennifer tampak menyukai perhiasan tersebut. Kalung itu memiliki desain sederhana tetapi elegan.

Kalung berlian dengan bentuk hati juga kerap dipilih sebagai hadiah karena memiliki kesan romantis. Meski demikian, harga pasti kalung yang diberikan Justin kepada Jennifer belum diketahui.

 

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