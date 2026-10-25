Jangan Langsung Tidur! Dokter Ingatkan Pentingnya Pipis setelah Berhubungan Intim

JAKARTA - Keinginan untuk langsung beristirahat atau tertidur lelap usai berhubungan seksual bersama pasangan memang hal yang wajar. Namun, membiasakan diri untuk tidak segera buang air kecil setelahnya justru bisa memicu masalah kesehatan yang mengganggu, salah satunya postcoital cystitis atau infeksi saluran kemih (ISK) pascabersenggama.

Hal tersebut disampaikan oleh dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak menyepelekan buang air kecil usai beraktivitas intim.

“Cuma mau ngingetin gengs, kalo abis 'ena-ena' tuh usahain langsung pipis. Soalnya resikonya. Postcoital Cystitis alias infeksi saluran kencing, bakteri E. coli bisa kedorong masuk pas berhubungan,” ujar dr. Cecep, dikutip Minggu (25/10/2026).

Kenapa Wanita Lebih Rentan? Keluhan berupa rasa ingin buang air kecil secara terus-menerus namun urine yang keluar hanya sedikit (anyang-anyangan) hingga sensasi perih saat kencing beberapa hari setelah berhubungan intim merupakan gejala khas dari kondisi ini.

Dokter Cecep menjelaskan bahwa anatomi tubuh wanita menjadi faktor utama mengapa kelompok ini jauh lebih rentan terkena postcoital cystitis dibandingkan pria.