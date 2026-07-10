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Pipis Anak Berbusa, Benarkah Gejala Penyakit Ginjal?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |18:03 WIB
Pipis Anak Berbusa, Benarkah Gejala Penyakit Ginjal?
Ilustrasi pipis anak berbusa. (Foto: dok Freepik/jcomp)
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JAKARTA - Pipis anak berbusa bisa jadi masalah yang tak perlu dikhawatirkan, seperti hanya aliran urine yang deras. Namun, jika berbusa terus menerus dan berlangsung lama, hal ini bisa jadi masalah serius, seperti kebocoran pada ginjal.

Dokter Spesialis Anak Subsp. Nefro Reza Fahlevi, Sp.A(K) atau akrab dipanggil dr. Pupa mengatakan, penyebab pipis anak berbusa tidak selalu karena penyakit ginjal, bisa jadi aliran urin yang deras, dehidrasi, demam, dan produk pembersih toilet. “Namun, jika menetap dan sering bisa jadi tanda pengeluaran protein di ginjal (proteinuria),” tulisnya lewat Instagram pribadinya.

“Penyebab proteinuria pada anak, antara lain sindrom nefrotik, peradangan ginjal oleh berbagai penyebab, seperti post-infeksi, autoimon, dll, komplikasi diabetes melitus dan hipertensi, serta penyakit genetik/bawaan pada ginjal,” ungkapnya.

Gimana Penanganannya?

Menurut dr. Pupa, orang tua tak perlu panik jika buah hati terus menerus pipis berbusa. Ia menyarankan beberapa hal, yakni jangan self diagnosis, konsultasi ke dokter, lalu, pemeriksaan urine (urinalisis atau protein urine kuantitatif), dan pemeriksaan lain sesuai indikasi.

Deteksi dini perlu dilakukan agar penanganannya tepat dan tak terlalu parah. Semoga buah hati Moms selalu sehat ya!

(Agustina Wulandari )

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