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5 Minuman Pagi Hari yang Bisa Lancarkan Pencernaan, dari Air Putih hingga Teh Jahe

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |09:05 WIB
5 Minuman Pagi Hari yang Bisa Lancarkan Pencernaan, dari Air Putih hingga Teh Jahe
Ilustrasi minuman pagi hari. (Foto: dok pressfoto/Magnific)
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JAKARTA - Pilihan minuman di pagi hari ternyata bisa menjaga kesehatan pencernaan. Selain memenuhi kebutuhan cairan setelah tidur semalaman, beberapa minuman dapat membantu melancarkan buang air besar, meredakan rasa mual, hingga mendukung keseimbangan bakteri baik di usus.

Dikutip dari Verywell Health, ada lima jenis minuman yang bisa menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan pencernaan. Meski begitu, manfaatnya bisa berbeda pada setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pencernaan tertentu:

1. Air Putih

Air putih menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mengawali hari. Tubuh membutuhkan cairan untuk menjalankan berbagai fungsi, termasuk membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi.

Asupan cairan yang cukup juga membantu menjaga tekstur feses tetap lunak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Sebaliknya, kekurangan cairan dapat meningkatkan risiko sembelit.

Jika kurang menyukai rasa air putih, kamu bisa menambahkan irisan mentimun, stroberi, atau buah sitrus untuk memberikan sedikit rasa tanpa perlu menambahkan banyak gula.

2. Kopi

      
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