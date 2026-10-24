Potret Marsha Aruan dan sang Adik Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Sahabat, Hadirkan Kehangatan di Tengah Duka

KEBERSAMAAN dengan sahabat menjadi salah satu hal berharga yang dapat menghadirkan kekuatan di tengah masa sulit. Hal tersebut terlihat dalam momen ulang tahun Marsha Aruan dan sang adik, Michelle Aruan, yang mendapat kejutan spesial dari sahabat-sahabat terdekat mereka.

Di tengah suasana duka yang masih menyelimuti keluarga, kejutan sederhana tersebut menghadirkan kehangatan tersendiri. Kehadiran orang-orang terdekat menjadi bentuk perhatian dan dukungan emosional bagi Marsha Aruan dan Michelle.

Momen itu juga memperlihatkan bahwa perhatian kecil dari sahabat dapat memberikan kebahagiaan. Bahkan, hal itu terjadi ketika seseorang sedang melewati masa yang tidak mudah.

1. Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Sahabat

Perayaan ulang tahun Marsha Aruan dan sang adik berlangsung dalam suasana hangat bersama orang-orang terdekat. Diketahui, Marsha dan Michelle memang berulang tahun di tanggal yang sama, yakni 24 Oktober.

Marsha lahir tepatnya pada 24 Oktober 1996. Sementara itu, sang adik, Michelle, dia lahir pada 24 Oktober 2001. Sehingga, keduanya berjarak usia 5 tahun.

Para sahabat terlihat datang ke rumah Marsha. Mereka membawa kue ulang tahun dan beragam pernak-pernik perayaan ulang tahun.

Bagi Marsha dan sang adik, kejutan tersebut menjadi pengingat bahwa mereka tidak harus menghadapi masa sulit seorang diri. Ada orang-orang yang tetap hadir, memberikan dukungan, dan berusaha membuat hari istimewa mereka terasa lebih bermakna.