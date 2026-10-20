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Keluarga Ungkap Kondisi Ibunda Marsha Aruan Sebelum Meninggal, Sempat Masuk ICU hingga Alami Infeksi Pernapasan

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |13:05 WIB
Keluarga Ungkap Kondisi Ibunda Marsha Aruan Sebelum Meninggal, Sempat Masuk ICU hingga Alami Infeksi Pernapasan
Ibunda Marsha Aruan. (Foto: Instagram/@marshaaruan)
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JAKARTA - Perasaan duka saat ini tengah menyelimuti keluarga aktris Marsha Aruan atas meninggalnya sang ibunda, Lisa Diana Tambunan, pada Senin 19 Oktober 2026. Pihak keluarga mengungkapkan almarhumah sempat dilarikan ke ICU sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Hal itu diungkapkan langsung oleh adik almarhumah sekaligus paman Marsha Aruan, Benjamin, saat diwawancarai di Rumah Duka RS Ukrida Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (20/10/2026).

Ibu Marsha Aruan Meninggal Dunia

1. Alami Infeksi Pernapasan

Benjamin mengatakan, almarhumah Lisa Diana sebelumnya mengidap infeksi pernapasan selama beberapa bulan terakhir. Almarhumah juga dikenal rajin berobat saat mengalami sakit tersebut.

“Jadi sebenarnya beliau mengidap infeksi pernapasan. Saturasinya rendah dan ternyata memang sudah ada flek di paru-paru kanan. Kita sudah mengupayakan tindakan selanjutnya dari dokter, tapi memang sudah waktunya. Beliau rajin berobat, baru beberapa bulan ini merasa sakit, lalu disadari ada pernapasannya yang terganggu,” kata Benjamin.

2. Jalani Perawatan 1 Bulan Terakhir

Benjamin menjelaskan, almarhumah sempat menjalani perawatan selama satu bulan terakhir. Kondisinya sempat membaik hingga diperbolehkan pulang.

Namun, keluhan sakit kembali dirasakan. Ibunda Marha Aruan pun harus dilarikan kembali ke rumah sakit pada Minggu 18 Oktober 2026 sekitar pukul 14.00 WIB.

“Sebenarnya memang ada perawatan sebulan terakhir. Keadaannya membaik dan kita bawa pulang ke rumah, tapi beliau mengeluh pernapasannya kurang bagus. Jadi, beliau kita bawa lagi ke rumah sakit hari Minggu kemarin,” jelasnya.

 

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