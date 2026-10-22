Cerita Marsha Aruan soal Pesan Ibunda Sebelum Berpulang, Diminta Jaga Rumah

MARSHA Aruan dan adiknya, Michelle Aruan, mengungkap pesan sang ibunda sebelum meninggal dunia. Di tengah suasana duka, keduanya mengenang sosok ibu yang mengajarkan kebaikan, menanamkan iman yang kuat, hingga berpesan agar mereka menjaga rumah dan keluarga.

Marsha menyampaikan hal itu usai pemakaman sang ibunda di TPU Tanah Kusir pada Rabu 21 Oktober 2026. Ia mengawali pernyataannya dengan berterima kasih kepada para wartawan yang telah hadir sejak hari-hari sebelumnya untuk memberikan dukungan kepada keluarga.

1. Bersyukur Banyak Orang Beri Penghormatan Terakhir

Marsha juga mengapresiasi awak media yang memberinya waktu untuk berduka tanpa memaksanya berbicara di tengah suasana kehilangan.

“Terima kasih banyak atas support-nya, untuk mengantar Bunda sampai ke sini juga. Makasih untuk tidak memaksa aku untuk berbicara di hari kemarin-kemarin ini,” ujar Marsha.

Marsha mengaku bersyukur karena banyak orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang ibunda. Menurutnya, hal itu menjadi gambaran betapa baiknya sosok sang ibu selama hidupnya.

Marsha mengatakan, ibundanya memiliki hubungan baik dengan banyak orang, termasuk teman-teman Marsha yang pernah bertemu dengannya saat menemani sang putri menjalani kegiatan syuting.

Menurut Marsha, setiap orang memiliki kenangan tersendiri bersama ibundanya. Kenangan itu pun menjadi bukti kebaikan yang telah ditinggalkan sang ibu bagi orang-orang di sekitarnya.

“Jadinya setiap orang tuh punya memorinya masing-masing. Bener-bener setiap orang tuh punya memori bersama Bunda yang berkesan, yang bisa dikenang, yang baik juga,” katanya.

2. Guru Kehidupan

Bagi Marsha, sang ibunda bukan hanya sosok yang dikenal baik oleh banyak orang, tetapi juga menjadi guru kehidupan bagi dirinya dan Michelle. Ia mengaku bersyukur dibesarkan oleh ibu yang selalu mengajarkan kebaikan tanpa memandang latar belakang seseorang.

Marsha juga mengenang bagaimana sang ibu menanamkan iman yang kuat kepada kedua putrinya. Ia menyebut ibundanya selalu mengajarkan mereka untuk percaya kepada Tuhan.

“Jadi aku bersyukur dia adalah Bunda aku yang ngajarin segala kebaikan di dunia ini. Terus, mengajarkan iman yang kuat juga untuk aku dan Michelle juga, selalu percaya sama Tuhan Yesus,” ungkapnya.\