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Liburan Nyaman Tanpa Khawatir Beban Pengeluaran Mendadak

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |05:30 WIB
Liburan Nyaman Tanpa Khawatir Beban Pengeluaran Mendadak
Liburan Nyaman Tanpa Khawatir Beban Pengeluaran Mendadak. (Foto: MNC Media)
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KINI merencanakan liburan melalui Mister Aladin bebas dari rasa stres karena Anda bisa memanfaatkan layanan paylater dari Kredivo. Dengan layanan ini, Anda tak perlu lagi mengeluarkan biaya sekaligus di awal. 

Anda bisa langsung berangkat liburan tanpa harus merasa cemas memikirkan budget harian. Nah, agar liburan semakin hemat, Mister Aladin dan Kredivo menghadirkan promo cashback hingga Rp50.000 serta gratis cicilan 1 bulan. 

Promo ini berlaku hingga 31 Desember 2026 dan bisa digunakan untuk pemesanan hotel, tiket pesawat/kereta, hingga paket tur dan aktivitas wisata. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman https://www.misteraladin.com/promotions/kredivo026.

Mengapa Memilih Mister Aladin?   

Mister Aladin merupakan salah satu Online Travel Agent (OTA) yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat/kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.

Setiap penawaran menarik dari Mister Aladin, Anda dapat menghemat biaya pemesanan kebutuhan perjalanan. Platform ini juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif. 

Jangan lupa unduh aplikasi Mister Aladin di Play Store dan App Store agar tidak kelewatan promo-promo menarik lainnya. Bersama Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan dan terasa hematnya.**

(Siska Maria Eviline)

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