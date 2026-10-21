Potret Hangat Amanda Rigby Dipeluk Lova, Andre Taulany: Bestie

MOMEN kedekatan Amanda Rigby dan Arlova Carissa Taulany, putri Andre Taulany, mencuri perhatian publik. Kedekatan keduanya terlihat dalam potret yang dibagikan Andre di media sosial.

Dalam momen tersebut, Amanda tampak semakin akrab dengan Lova -sapaan akrab Arlova. Hubungan hangat keduanya menjadi sorotan, terlebih setelah Amanda resmi menjadi istri Andre Taulany pada September 2026.

Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika Andre membagikan potret kebersamaan Amanda dan Lova saat berlibur ke Italia. Keduanya terlihat kompak dan menikmati waktu bersama, memperlihatkan kedekatan yang bak sahabat.

Andre pun menyertakan keterangan singkat yang mencuri perhatian. Ia menyebut Amanda dan Lova sebagai “bestie”, yang berarti sahabat dekat.

1. Amanda Rigby dan Lova Makin Akrab

Kedekatan Amanda dan Lova terlihat dalam sejumlah foto yang dibagikan Andre. Keduanya tampil dengan gaya kasual saat menikmati perjalanan di Italia.

Dalam salah satu potret, Amanda dan Lova terlihat pergi bersama. Andre pun mengabadikan momen itu dalam sebuah foto yang kemudian diunggahnya di Instagram Story.

Potret tersebut memperlihatkan suasana hangat di antara Amanda dan putri Andre. Kedekatan mereka pun menjadi perhatian warganet karena menunjukkan hubungan yang akrab dalam keluarga baru tersebut.

Sebelumnya, momen penuh haru juga terlihat saat pernikahan Andre dan Amanda pada 20 September 2026. Dalam video yang beredar, ketiga anak Andre, termasuk Lova, memberikan pelukan hangat kepada pasangan pengantin.

Momen itu menjadi salah satu bagian emosional dalam pernikahan mereka. Pelukan yang diberikan Lova kepada Amanda memperlihatkan sambutan hangat terhadap kehadiran Amanda dalam keluarga.