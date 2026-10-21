Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kasus ISPA di Wilayah Terdampak Karhutla Tembus 306 Ribu, Kenali 6 Kelompok Rentan

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |19:05 WIB
Kasus ISPA di Wilayah Terdampak Karhutla Tembus 306 Ribu, Kenali 6 Kelompok Rentan
Ilustrasi kelompok rentan terdampak ISPA. (Foto: dok jcomp/Magnific)
A
A
A

JAKARTA — Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) belakangan ini kembali menjadi perhatian serius publik. Terlebih di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi hingga saat ini. 

Dokter Spesialis Paru dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Prof. Erlina Burhan dalam unggahan di akun Instagramnya menuturkan bahwa ancaman ISPA makin nyata seiring maraknya peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia.

“Hingga 18 Oktober 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 306.309 kasus ISPA di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan, hampir 70 ribu di antaranya dialami balita. Saya turut prihatin atas kondisi saudara-saudara kita yang terdampak,” tulis Prof. Erlina, dikutip Rabu (21/20/2026).

Ia berharap situasi lingkungan dan kualitas udara dapat segera membaik serta mengajak masyarakat untuk saling menjaga.

6 Kelompok Rentan Terhadap Gangguan ISPA

Prof. Erlina menjelaskan, masalah kesehatan yang menyerang saluran pernapasan dari hidung hingga paru-paru ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus dan sering kali dianggap sebagai penyakit ringan biasa.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/482/3248673//penanganan_kemenkes_untuk_terdampak_karhutla-xLmH_large.jpeg
Menkes Kirim 500 Ribu Masker dan Obat ISPA ke Wilayah Terdampak Kabut Asap Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247815//kemenkes-bv9Z_large.jpg
Kemenkes Catat Lebih 200 Ribu Kasus ISPA Imbas Karhutla, 63 Ribu Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/340/3247415//pasien_ispa-0hJd_large.jpg
Pasien Ispa di Palangka Raya Melonjak Imbas Kabut Asap Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243606//ispa-uid9_large.jpg
Kemenkes Catat 174.694 Kasus ISPA di Tujuh Wilayah Terdampak Karhutla, 40.363 Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/482/3239972//ilustrasi_pneumonia_di_tengah_asap_karhutla-3zHq_large.jpg
Asap Karhutla Bisa Berujung Pneumonia, Ini Penjelasan Pakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/337/3238982//kebakaran_hutan-cBGK_large.jpg
Karhutla Picu 13.449 Kasus ISPA, Kemenkes Mobilisasi 848 Tenaga Kesehatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement