Kalimantan Tak Hanya Dihuni Tangkalaluk, Ada Legenda Ular Gaib Nabau Sepanjang 80 Meter

KALIMANTAN dikenal memiliki kekayaan alam, hutan tropis, dan beragam cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Di antara kisah yang berkembang di masyarakat Dayak, terdapat legenda tentang ular raksasa bernama Nabau yang konon memiliki panjang hingga 80–100 meter.

Nama Nabau menjadi perbincangan setelah beredarnya foto yang diklaim memperlihatkan sosok ular berukuran raksasa tengah berenang di sebuah sungai di Sarawak, Malaysia. Penampakan tersebut mengingatkan masyarakat pada legenda ular besar lainnya yang dikenal di Kalimantan, yakni Tangkalaluk.

Namun, hingga kini, belum ada bukti ilmiah yang memastikan keberadaan Nabau sebagai ular raksasa seperti yang digambarkan dalam cerita rakyat tersebut. Lantas, seperti apa kisah yang berkembang?

1. Legenda Nabau dan Penampakan di Sungai Sarawak

Cerita mengenai Nabau sempat ramai diperbincangkan setelah sebuah foto yang diklaim diambil di Sungai Baleh, Sibu, Sarawak, beredar luas pada 2009. Dalam gambar tersebut, terlihat objek menyerupai ular berukuran sangat besar yang seolah-olah memenuhi sebagian aliran sungai di tengah kawasan hutan.

Foto itu kemudian beredar kembali di berbagai media dan memicu beragam spekulasi. Sebagian orang menganggap gambar tersebut sebagai bukti keberadaan ular raksasa, sedangkan pihak lain mempertanyakan keaslian dan konteks pengambilannya.

Kabar yang menyertai foto tersebut menyebutkan bahwa gambar diambil dari helikopter. Meski demikian, informasi mengenai asal-usul foto dan identitas objek yang terlihat di dalamnya tidak cukup untuk memastikan bahwa sosok tersebut benar-benar merupakan ular raksasa.

Karena itu, foto tersebut perlu dipandang secara kritis. Foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti ilmiah mengenai keberadaan Nabau.

2. Ular Raksasa dengan Kepala Menyerupai Naga

Dalam cerita yang berkembang di masyarakat setempat, Nabau digambarkan sebagai makhluk menyerupai ular dengan ukuran tubuh yang luar biasa besar. Panjangnya disebut-sebut mencapai 80 hingga 100 meter.

Tak hanya ukurannya yang fantastis, sosok Nabau juga dikisahkan memiliki kepala menyerupai naga dan tujuh lubang hidung. Gambaran tersebut membuat Nabau berbeda dari ular yang dikenal dalam kajian zoologi modern.

Kisah tentang makhluk ini menjadi bagian dari tradisi lisan yang memperkaya khazanah cerita rakyat Kalimantan. Seperti legenda makhluk misterius lainnya, detail mengenai bentuk, ukuran, dan kemampuannya dapat berbeda-beda bergantung pada cerita yang berkembang di masyarakat.