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Kenapa Anak Tidak Takut Ular? Ini Penjelasan Ilmiahnya

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |19:03 WIB
Kenapa Anak Tidak Takut Ular? Ini Penjelasan Ilmiahnya
Ilustrasi anak kecil tidak takut ular. (Foto: dok Magnific/kuritafsheen77)
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JAKARTA - Bagi sebagian besar orang dewasa, melihat seekor ular meski hanya di layar televisi atau dari balik kaca akuarium sudah cukup untuk memicu sensasi merinding. Namun, pemandangan berbeda justru sering kali terlihat pada anak-anak. 

Tidak sedikit balita yang justru bersikap santai, penasaran, atau bahkan berniat menyentuh reptil tersebut tanpa ragu. Fenomena menarik ini rupanya bukan sekadar kebetulan belaka, melainkan berkaitan erat dengan perkembangan kognitif dan persepsi visual pada masa kanak-kanak.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Adam Prabata membeberkan alasan ilmiah di balik perilaku tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa rasa takut terhadap hewan melata seperti ular pada dasarnya bukanlah respons alami yang dibawa sejak manusia lahir.

“Ketakutan terhadap ular itu bukan bawaan lahir, melainkan berasal dari pengalaman sosial, misalnya mengamati reaksi orang dewasa yang takut atau panik terhadap ular,” ujar dr. Adam, dikutip Minggu (9/8/2026).

Perspektif tersebut menjelaskan mengapa anak-anak usia dini kerap menunjukkan gestur tenang saat berhadapan dengan objek yang oleh orang dewasa dianggap membahayakan. Tanpa adanya referensi rasa takut dari lingkungan sekitar, persepsi mereka terhadap ular murni didasari oleh rasa ingin tahu.

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