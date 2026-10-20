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Potret Cantik Mahalini Kenakan Hijab saat Manggung di Aceh, Memesona dengan Nuansa Earth Tone

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |06:05 WIB
Potret Cantik Mahalini Kenakan Hijab saat Manggung di Aceh, Memesona dengan Nuansa Earth Tone
Mahalini kenakan hijab. (Foto: Instagram/@panggungnyalini)
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PENAMPILAN Mahalini Raharja kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut tampil berbeda saat manggung di Aceh dengan mengenakan hijab dan busana bernuansa cokelat yang memberikan kesan anggun sekaligus elegan.

Momen tersebut terlihat saat Mahalini tampil di acara AREA FEST 2026 yang berlangsung di Taman Budaya Banda Aceh, Minggu 18 Oktober 2026. Penampilannya dengan hijab membuat istri Rizky Febian itu terlihat berbeda dari gaya panggungnya yang biasa. Meski demikian, pesona Mahalini tetap terpancar ketika membawakan lagu-lagu di hadapan para penonton.

Pilihan busana yang dikenakannya juga menjadi daya tarik tersendiri. Perpaduan hijab cokelat dengan outfit bernuansa gelap dan detail putih menghadirkan tampilan yang modis tanpa meninggalkan kesan santun.

Mahalini

1. Kenakan Hijab

Salah satu hal yang mencuri perhatian dari penampilan Mahalini adalah hijab bernuansa cokelat yang dikenakannya. Warna tersebut memberikan kesan hangat dan elegan, sekaligus membuat penampilannya terlihat lebih lembut.

Hijab itu dipadukan dengan busana panggung yang memiliki potongan modern. Pilihan warna yang tidak terlalu mencolok membuat keseluruhan tampilannya terlihat harmonis.

2. Outfit Gelap dengan Sentuhan Putih

Selain hijab, busana yang dikenakan Mahalini juga menarik untuk diperhatikan. Ia memilih outfit bernuansa gelap yang memberikan kesan tegas dan elegan.

Menariknya, terdapat aksen putih menyerupai bulu pada bagian busananya. Detail tersebut memberikan sentuhan berbeda sekaligus membuat penampilannya tetap terlihat istimewa meski menggunakan palet warna yang cenderung netral.

Perpaduan warna cokelat, gelap, dan putih juga menciptakan keseimbangan antara kesan anggun dan modern.

Meski tampil dengan gaya yang berbeda, Mahalini tetap menunjukkan pesonanya sebagai seorang penyanyi. Penampilannya di atas panggung terasa semakin menarik dengan busana yang memberikan kesan elegan.

Gaya berhijab tersebut juga memperlihatkan bahwa penampilan panggung yang modis dapat tetap mengedepankan busana tertutup. Pemilihan warna dan detail outfit menjadi elemen penting yang membuat tampilannya terlihat menonjol.

 

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