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Detail Gaun Emas Cinta Laura di Victoria Secret Fashion Show 2026, Berkilau dengan Kristal

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |09:05 WIB
Detail Gaun Emas Cinta Laura di Victoria Secret Fashion Show 2026, Berkilau dengan Kristal
Cinta Laura pakai gaun emas. (Foto: Instagram/@claurakhiel)
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CINTA Laura Kiehl mencuri perhatian saat menghadiri Victoria’s Secret Fashion Show 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Aktris asal Indonesia itu tampil glamor dalam balutan gaun bernuansa emas yang terinspirasi dari salah satu elemen ikonik peragaan busana Victoria’s Secret, yakni Fantasy Bra.

Cinta membagikan potret penampilannya melalui akun Instagram @claurakiehl pada Senin 19 Oktober 2026. Dalam unggahan itu, ia terlihat mengenakan gaun dengan atasan bergaya korset yang dipenuhi ornamen berkilau, memberikan kesan mewah sekaligus berani.

Cinta Laura

1. Detail Gaun Emas Cinta Laura

Bagian atas gaun memadukan warna champagne dan emas dengan material transparan bernuansa nude. Taburan payet, kristal, serta ornamen metalik menghiasi permukaan korset, menciptakan efek berkilau yang semakin menonjol ketika terkena cahaya.

Menariknya, detail kristal berwarna biru turut menghiasi bagian dada hingga pinggang. Aksen warna tersebut memberikan kontras di antara dominasi warna emas, sekaligus membuat tampilan gaun Cinta terlihat lebih kaya detail.

Potongan korset yang mengikuti bentuk tubuh juga membentuk siluet tegas. Sementara itu, tali tipis di bagian bahu dihiasi ornamen menyerupai rangkaian perhiasan yang menjuntai hingga lengan atas.

Berbeda dengan bagian atas yang penuh ornamen, bagian bawah gaun Cinta justru tampil lebih sederhana melalui material satin berwarna champagne.

Kainnya tampak jatuh dengan lembut, membentuk lipatan di area pinggang sebelum menjuntai panjang hingga mendekati lantai. Perpaduan antara korset penuh detail dan rok satin polos menciptakan keseimbangan dalam penampilannya.

Namun, bukan berarti bagian rok luput dari perhatian. Gaun tersebut memiliki belahan tinggi hingga paha yang memperlihatkan kaki Cinta saat berpose.

Potongan ini memberikan sentuhan berani sekaligus membuat siluet gaun terlihat lebih dinamis. Cinta melengkapi penampilannya dengan sepatu hak tinggi berwarna emas yang senada dengan busananya.

 

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Topik Artikel :
Gaun Victoria Secret Cinta Laura
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