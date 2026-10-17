Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bocah Menangis di Tenda Ditinggal Orangtua Summit Gunung Prau, Ayah Akhirnya Minta Maaf dan Ungkap Kronologi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |06:05 WIB
Viral Bocah Menangis di Tenda Ditinggal Orangtua Summit Gunung Prau, Ayah Akhirnya Minta Maaf dan Ungkap Kronologi
Balita ditinggal di tenda sendirian oleh orangtua demi summit Gunung Prau. (Foto: X/@aracisoyo)
A
A
A

VIRAL di media sosial video seorang bocah menangis sendirian di dalam tenda saat ditinggal orangtuanya melakukan summit di Gunung Prau, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 15 Oktober 2026.

Dalam video yang beredar di media sosial, bocah tersebut terlihat menangis ketika berada di tenda. Tangisannya kemudian didengar pendaki lain yang berada di sekitar lokasi.

Viral! Balita Ditinggal Orangtuanya Sendirian di Tenda demi Summit ke Puncak Gunung Prau

1. Balita Menangis Ditinggal Orangtua di Tenda

Pendaki yang mendengar tangisan itu lantas menghampiri dan membantu bocah tersebut. Namun, orang yang menolongnya mengaku tidak habis pikir melihat anak kecil ditinggalkan ketika orang tuanyamelakukan pendakian menuju puncak.

Video tersebut kemudian diunggah ke TikTok dan menyebar luas hingga menjadi perbincangan. Banyak warganet mempertanyakan alasan orangtua meninggalkan anaknya di tenda ketika melakukan summit.

2. Ayah Minta Maaf dan Ungkap Kronologi

Setelah video itu viral, pihak pengelola Gunung Prau melalui akun Instagram @prau_mountain membagikan informasi terbaru mengenai kejadian tersebut. Dalam keterangannya, orangtua bocah itu datang ke basecamp pada Sabtu 17 Oktober 2026 untuk meminta maaf dan memberikan klarifikasi.

Dalam video klarifikasi yang dibagikan, sang ayah mengakui kelalaiannya dalam menjaga anak. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau prihatin atas kejadian tersebut.

“Saya selaku orang tua di video tersebut ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian saya dalam menjaga anak saya,” ujar sang ayah.

Ayah balita itu juga menyebut kejadian itu menjadi pelajaran penting agar dirinya lebih berhati-hati dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya.

“Ini jadi pembelajaran buat saya untuk menjaga anak-anak saya dengan lebih baik lagi,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/612/3246645/lomba_tidur_di_jepang-xgbB_large.jpg
Viral, Lomba Tidur di Jepang Berhadiah Rp225 Juta dengan Durasi 90 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/612/3244250/penny-l8oV_large.jpg
Kisah Pilu Anak 3 Tahun Batuk Tak Kunjung Sembuh, Ternyata Idap Penyakit Jantung hingga Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/612/3243994/dokter-X1JQ_large.jpg
Viral! Dokter Tinggalkan Profesi Setelah 20 Tahun dan Pilih Jualan Bakpao demi Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/25/3242375/viral-naGI_large.jpg
Viral Karnaval Mirip Ritual Satanik, Tim Simone Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/25/3242366/viral-Lfuw_large.jpg
Viral Karnaval Mirip Ritual Satanik, Pakai Kostum Menyeramkan hingga Kepala Kambing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/298/3242224/viral-51Gp_large.jpg
Lagi Tren Gen Z Makan Camilan Kenyal dan Hambar demi Turunkan Berat Badan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement