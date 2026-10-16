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Rayakan Ultah ke-18, HighEnd Magazine Gelar Gala Midnight Reverie dan Salurkan Donasi 

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |11:07 WIB
Rayakan Ultah ke-18, HighEnd Magazine Gelar Gala Midnight Reverie dan Salurkan Donasi 
HighEnd Gala Midnight Reverie sebagai rangkaian dari perayaan ulang tahun ke-18. (Foto: dok Aldhi Chandra Setiawan/iMG)
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JAKARTA - HighEnd Magazine kembali menggelar HighEnd Gala Midnight Reverie sebagai rangkaian dari perayaan ulang tahun ke-18 di Park Hyatt Jakarta, Kamis (15/10/2026). Bukan sekadar perayaan biasa, acara ini juga menjadi momen pemberian apresiasi kepada berbagai tokoh inspiratif serta penyaluran donasi program Beauty with a Purpose ke Yayasan Miss Indonesia.

Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, menyampaikan bahwa acara ini menjadi wadah apresiasi bagi para tokoh dan merek terkemuka yang menyertai perjalanan 18 tahun HighEnd Magazine.

“Acara malam hari ini adalah rangkaian ulang tahun HighEnd Magazine yang ke-18 tahun. Jadi nanti di dalam acara ini kita memberikan penghargaan kepada pribadi-pribadi yang potensial serta merek-merek terkemuka,” kata Liliana saat ditemui di Karpet Merah HighEnd Gala Midnight Reverie, Kamis (15/10/2026).

Melalui tayangan video di awal acara, Liliana turut mengungkapkan rasa syukur dan bangga sekaligus menyambut hangat para tamu undangan. Perayaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perjalanan HighEnd sejak 2008 di bawah naungan MNC Group sebagai representasi gaya hidup premium yang menyajikan informasi busana, kecantikan, hingga profil tokoh ternama.

“HighEnd Gala yang kedua tahun ini menjadi semakin bermakna karena bertepatan dengan 18 tahun perjalanan Majalah HighEnd. Sebuah perjalanan panjang yang menginspirasi, mengapresiasi, dan merayakan keberhasilan serta pencapaian,” tuturnya.

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