Liliana Tanoesoedibjo Hadiri HighEnd Gala Midnight Reverie, Tampil Elegan Kenakan Baju Biru

JAKARTA - Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri HighEnd Gala Midnight Reverie yang digelar di Park Hyatt Jakarta pada Kamis (15/10/2026). Liliana tiba di lokasi sekitar pukul 18.00 WIB. Ia hadir dengan tampilan anggun nan elegan mengenakan baju berwarna biru dengan variasi desain berwarna silver di bagian atasnya.

Saat tiba ia langsung menuju lokasi karpet merah sebelum masuk ke ruangan acara. Ia tampak berfoto dengan banyak tamu dan tokoh lainnya, seperti para duta besar negara lain untuk Indonesia, para penerima penghargaan serta Miss World 2026, Joheirry Mola dan Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca.

Tidak hanya itu, ia juga tampak menyapa beberapa tamu lainnya yang hadir sebelum masuk ke ruangan acara. Saat acara akan segera dimulai, ia bersama para tamu lainnya langsung memasuki ruangan.

Saat di dalam ruangan, Liliana masih menyambut beberapa tamu yang baru saja hadir. Salah satunya adalah desainer ternama Tanah Air, Ivan Gunawan yang turut hadir sekaligus menjadi penerima penghargaan dalam acara HighEnd Gala Midnight Reverie.

Acara dimulai sekitar pukul 18.30. Dalam acara tersebut Liliana memberikan penghargaan kepada beberapa penerima dan kategori.

Ia duduk bersama para tamu undangan lainnya untuk menikmati acara hingga akhir. Acara HighEnd Gala Midnight Reverie merupakan kali kedua yang dilaksanakan oleh HighEnd Magazine sebagai majalah dibawah naungan MNC Group.

HighEnd Gala Midnight Reverie. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)

Bukan hanya sekedar acara, gelaran itu merupakan bentuk perayaan ulang tahun mereka ke-18 sekaligus mengapresiasi perjalanan HighEnd Magazine sebagai representasi gaya hidup premium yang menyajikan berbagai informasi dari dunia fashion, beauty, hingga profil orang-orang ternama sejak tahun 2008.