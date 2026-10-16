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HOME WOMEN FOOD

Mitos atau Fakta: Makan Es Krim Bikin Radang Tenggorokan Anak Makin Parah?

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |08:05 WIB
Mitos atau Fakta: Makan Es Krim Bikin Radang Tenggorokan Anak Makin Parah?
Anak makan es krim. (Foto: Freepik)
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SAAT si kecil sedang radang tenggorokan, orangtua biasanya lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Salah satu yang kerap dihindari adalah es krim karena dianggap bisa memperparah radang.

Padahal faktanya, makanan dan minuman dingin membantu meredakan rasa tidak nyaman pada tenggorokan untuk sementara waktu. Jadi, makan es krim bikin radang tenggorokan makin parah mitos atau fakta ya sebenarnya?

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1. Malah Bikin Nyaman Tenggorokan

Menurut dr. Ardi Santoso dalam unggahannya di Instagran, suhu dingin dari es krim memberikan sensasi nyaman pada tenggorokan. Dengan begitu, sebagian anak mungkin lebih mudah menelan makanan dan minuman.

dr. Ardi menambahkan, tidak ada bukti bahwa mengonsumsi es krim membuat infeksi tenggorokan menjadi lebih parah. Hal ini dikarenakan radang tenggorokan pada anak sering kali disebabkan oleh bakteri seperti Group A Streptococcus.

2. Tetap Perlu Perhatikan Respons Anak

Namun, orangtua perlu memperhatikan respons anak setelah makan es krim. Jika anak merasa nyaman, es krim dapat diberikan secukupnya. Sebaliknya, jika anak merasa tidak nyaman atau batuknya terpicu, pilih makanan lain yang lebih sesuai.

Orangtua juga perlu memperhatikan kandungan gula dalam es krim. Anak di bawah dua tahun dianjurkan menghindari makanan dan minuman dengan tambahan gula.

 

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