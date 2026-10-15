Potret Justin Hubner Ajari Kamari Pasang Muka Galak bak Premannya Timnas Indonesia, Ekspresinya Lucu Banget

MOMEN kebersamaan bintang Timnas Indonesia, Justin Hubner, dengan putrinya, Kamari, kembali mencuri perhatian. Kali ini, Justin terlihat mengajari sang buah hati memasang ekspresi marah atau muka galak. Diketahui, Justin Hubner sendiri dikenal sebagai premannya Timnas Indonesia.

Namun, alih-alih terlihat seram, ekspresi Kamari justru mengundang tawa karena tampak menggemaskan. Momen ayah dan anak tersebut menjadi potret manis yang memperlihatkan sisi lain Justin di luar lapangan hijau.

Jika biasanya dikenal dengan penampilannya sebagai pemain sepakbola, kali ini Justin menunjukkan keseruannya saat menghabiskan waktu bersama putri kecilnya. Aksi Justin mengajari Kamari memasang muka galak pun menjadi momen yang menarik perhatian, terlebih melihat ekspresi polos sang anak ketika mencoba mengikuti arahan ayahnya.

1. Justin Hubner Ajari Kamari Pasang Muka Galak

Dalam unggahan di media sosialnya, Justin tampak mengajak Kamari berekspresi dengan menunjukkan wajah marah. Sang pesepakbola seolah memberikan contoh bagaimana memasang ekspresi galak agar bisa ditirukan oleh putrinya.

Kamari pun mencoba mengikuti gaya sang ayah. Namun, ekspresi yang ditampilkan bocah kecil itu justru terlihat lucu dan menggemaskan.

Wajah polos Kamari membuat usaha memasang muka galak tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Alih-alih terlihat menakutkan, ekspresinya justru membuat momen ayah dan anak ini terasa semakin menghibur.

Interaksi sederhana tersebut memperlihatkan keseruan Justin saat bermain bersama Kamari. Momen seperti ini juga menjadi salah satu cara orang tua membangun kedekatan dengan anak melalui aktivitas bermain dan meniru ekspresi wajah.