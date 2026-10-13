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HOME WOMEN HEALTH

4 Penyakit yang Rentan Dialami Ibu Rumah Tangga, Jangan Abaikan Gejalanya

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |15:05 WIB
4 Penyakit yang Rentan Dialami Ibu Rumah Tangga, Jangan Abaikan Gejalanya
Sakit pinggang. (Foto: Freepik)
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MESKI terlihat sederhana, pekerjaan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga ternyata bisa memicu keluhan pada otot dan persendian. Hal ini dikarenakan tubuh yang terus bergerak tanpa memperhatikan posisi tubuh dan waktu istirahat.

Spesialis orthopedi, dr. Asa Ibrahim, dalam unggahannya di Instagram mengatakan ada empat masalah kesehatan yang sering dialami ibu rumah tangga. Masalah tersebut meliputi nyeri punggung bawah, pengapuran sendi lutut, nyeri di sekitar tangan, serta gangguan pada leher dan bahu.

Obat Sakit Pinggang Belakang (Freepik)

Berikut 4 penyakit yang rentan dialami ibu rumah tangga:

1. Nyeri Punggung Bawah

Nyeri punggung bawah atau low back pain merupakan salah satu keluhan yang sering muncul akibat aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dapat dipicu oleh kebiasaan membungkuk berulang kali, mengangkat barang berat, atau melakukan pekerjaan dalam posisi tubuh yang kurang tepat.

2. Osteoartritis Lutut

Penyakit berikutnya adalah pengapuran sendi lutut yang melibatkan posisi jongkok dan berlutut berulang kali. Kondisi ini terjadi ketika jaringan sendi mengalami perubahan dan kerusakan, sehingga menimbulkan rasa nyeri dan gerakan lutut terasa tidak nyaman.

3. Nyeri pada Tangan dan Pergelangan

Nyeri di sekitar tangan biasanya dikarenakan pekerjaan rumah tangga yang menggunakan tangan secara berulang, seperti mencuci dan memotong. Kondisi seperti osteoartritis pada sendi-sendi kecil tangan atau saraf terjepit di pergelangan tangan menjadi beberapa faktor pemicu munculnya rasa nyeri ini.

4. Nyeri Leher dan Bahu

Keluhan ini berkaitan dengan gangguan otot atau tendon, tekanan saraf di leher, maupun peradangan pada kapsul sendi bahu. Akibatnya, leher dan bahu terasa sakit sehingga pergerakan jadi terbatas.

 

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