Gigi Masih Kuning meski Rajin Sikat Gigi, Ternyata Ini Penyebabnya

MENGGOSOK gigi secara rutin setiap hari ternyata tidak selalu menjadi jaminan seseorang memiliki senyum cerah dan putih. Banyak orang kerap merasa kebingungan saat mendapati warna gigi tetap tampak kekuningan, padahal kebersihan mulut sudah dijaga dengan konsisten.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, mengungkapkan bahwa salah satu pemicu utama di balik perubahan warna ini adalah kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman yang bersifat asam secara berlebihan. Menurutnya, asam memiliki dampak signifikan terhadap lapisan terluar gigi atau enamel.

“Gengs, sikat gigi tiap hari udah rajin, tapi kok gigi tetap kuning? Salah satu penyebabnya makanan atau minuman asam, dari jus buah sampai yang bersoda,” kata dr. Cecep dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya.

1. Enamel

dr. Cecep menjelaskan bahwa enamel berperan penting dalam memberikan tampilan putih pada gigi sekaligus menjadi benteng pelindung. Ketika enamel terus-menerus terpapar zat asam, kandungan mineral di dalamnya dapat terkikis secara perlahan.

Kondisi tersebut membuat lapisan di bawah enamel, yang dikenal sebagai dentin, menjadi lebih terlihat. Secara alami, dentin memang memiliki warna dasar yang cenderung kekuningan.

“Enamel itu lapisan pelindung paling luar gigi kita, bikin gigi kelihatan putih. Kalau enamel sering kena asam, mineralnya bisa luruh pelan-pelan. Enamel yang menipis bikin dentin di bawahnya yang kekuningan jadi lebih kelihatan,” jelas dr. Cecep.

dr. Cecep menambahkan, pada tahap awal pengikisan, gigi sebenarnya masih bisa memulihkan kandungan mineralnya melalui proses remineralisasi. Namun, jika lapisan enamel sudah terlanjur habis atau menipis parah, jaringan tersebut tidak akan bisa tumbuh kembali secara alami.